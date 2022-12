DC Comics tendrá un “enfoque más organizado para la continuidad” tras Dark Crisis según Mark Waid

Probablemente a estas alturas conocen la historia de que Crisis en Tierras Infinitas es un evento que se gestó en los años ochenta no solo para atraer a los lectores, sino que también tenía como objetivo organizar la continuidad de DC Comics para que fuese más fácil seguir y sumarse a ese mundo.

Pero con el paso del tiempo las publicaciones de DC volvieron a complicarse y expandirse, provocando que la editorial apostara por iniciativas como otras Crisis y relanzamientos como los Nuevos 52 y el DC Rebirth para ordenar su continuidad.

Eventualmente eso llevó a que tiempo atrás DC decidiera dejar de preocuparse por las líneas de tiempo, el Multiverso y continuidades con la instauración del Ominverso. Pero esa decisión de Dark Nights: Death Metal no duró mucho y finalmente llegamos a Dark Crisis on Infinite Earths, el actual evento de DC Comics que restauró al Multiverso.

Esta semana se reveló el nuevo orden que Dark Crisis on Infinite Earths estableció para el Universo DC y que incluye a historias recientes como Jurassic League y Dark Knights of Steel como parte de sus Tierras, además de mundos dedicados a clásicos como Kingdom Come y Superman: Red Son o populares universos alternativos como Injustice y DCeased.

Aquella nueva continuidad de DC Comics se fijó en Dark Crisis: Big Bang, un nuevo one-shot escrito por Mark Waid, quien le dijo al portal Newsarama que a raíz de este nuevo status quo del Multiverso el futuro de la coinuidad de DC Comics sería menos complicado

“Paradójicamente, creo que será más ordenado y menos caótico, lo que parece completamente antitético a una lista de mil mundos. Pero creo que tener un lugar para todas esas cosas, poder poner estas cosas en cajones de archivos reales en lugar de tenerlas todas esparcidas en un desorden en el escritorio de alguien... Esa es una analogía laboriosa, pero sí, creo que una gran parte del futuro de DC es que hay un enfoque más organizado para la continuidad en este momento”, señaló Waid.

Todo mientras Dan Jurgens, uno de los artistas de Dark Crisis: Big Bang, añadió: “Sí, y está la idea de que si puedes imaginarlo, puedes hacerlo. Después de haber estado presente cuando se terminó Crisis y de haber visto todo tipo de límites, edictos y reglas que surgieron de eso, realmente siento que de alguna manera cerré el círculo aquí. Uno puede haber ido un poco demasiado lejos, en opinión de algunos, o tal vez incluso demasiado lejos”.

“Ahora, está abierto de nuevo, y creo que desde una perspectiva creativa, hay algo en eso que es divertido para la gente. Una vez más, si puedes imaginarlo, está ahí en alguna parte”, añadió.

Como suele suceder en los cómics por ahora nada asegura que este nuevo panorama será definitivo, pero pase lo que pase el capítulo final de Dark Crisis on Infinite Earths llegará la próxima semana y tras eso arrancará la nueva etapa que será conocida como Dawn of DC.