DC retomará la propuesta de Batman: Legends of the Dark Knight en abril

DC lanzará otro cómic protagonizado Batman durante los próximos meses. En paralelo a apuesta de la antología Batman: Black and White, la serie regular del vigilante de Gotham, el nuevo cómic del hombre murciélago escrito por Tom Taylor, las aventuras en el presente del próximo Batman y Detective Comics, durante esta semana la editorial anunció que planea retomar la premisa de Batman: Legends of the Dark Knight.

Por supuesto, Batman: Legends of the Dark Knight es una serie de antología que se presentó por primera vez en 1989 y en sus páginas dio espacio para diversas narraciones a cargo de creadores como Denny O’Neil, Grant Morrison, Ed Hannigan y Mike W. Barr, entre otros.

En ese sentido, mientras la nueva versión de Batman: Legends of the Dark Knight mantendrá la idea de la antología, esta publicación inicialmente debutará en formato digital y semana a semana presentará sus capítulos de 10 páginas. No obstante, aunque este nuevo cómic de Batman debutará en formato digital, DC igual planea publicarlo en formato físico y desde el 18 de mayo lanzará los números que comprenderán dos capítulos de la versión digital.

De acuerdo a DC, el regreso de Batman: Legends of the Dark Knight pretende servir como “un lugar para que talentos creativos tanto conocidos como prometedores cuenten historias nuevas y perennes, que atraigan a una amplia variedad de fanáticos, todo basado en uno de los personajes más queridos y perdurables de la cultura popular”.

Así, esta publicación arrancará con “Bad Night, Good Knight”, una historia que abarcará seis capítulos digitales y que de la mano del equipo creativo compuesto por Darick Robertson (The Boys), Diego Rodriguez y Simon Bowland contará una historia donde “un nuevo jugador ha llegado a la escena de Gotham City y está vendiendo productos químicos mortales a los peores villanos de la ciudad: Mr. Freeze, El Pingüino e incluso The Joker. Depende de Batman detener a los villanos, localizar al proveedor y salvar Gotham City no solo de sus enemigos más feroces, sino de este nuevo villano misterioso”.

La primera entrega de Batman: Legends of the Dark Knight se presentará con una portada principal diseñada por Robertson además de cubiertas variantes creadas por David Marquez, Riccardo Federici y Francesco Francavilla.

Si bien DC aún no explica por completo todos sus planes, la editorial promete que los capítulos posteriores de Batman: Legends of the Dark Knight contemplarán a guionistas como Stephanie Phillips (Future State: Harley Quinn), Becky Cloonan (Future State: Immortal Wonder Woman), Yedoye Travis (Anime in America), Brandon Thomas (Future State: Aquaman), Matthew Rosenberg (Batman: Urban Legends), Brandon Easton (Future State: Mister Miracle) y Che Grayson (DC’s Doomed and the Damned).

Todo además de artistas como Cian Tormey (Catwoman), Giannis Milonogiannis (Future State: Gotham), Karl Mostert (DCeased: Unkillables), Max Dunbar ( Judge Dredd), Dike Ruan (Shang-Chi), Belén Ortega (Guardians of the Galaxy) y Nina Vakueva (Black Cat).

Batman: Legends of the Dark Knight saldrá en formato digital el 2 de abril.