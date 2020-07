Dean Cain cree que Superman ya no podría decir “verdad, justicia y el modo de vida americano”, pero Tom King rebatió sus dichos

“Superman lucha una batalla interminable por la verdad, la justicia y el modo de vida americano”. Esa frase que aparece en la introducción The Adventures of Superman (1952)y ha figurado en diversas interpretaciones de Superman a lo largo de los años probablemente es una de las citas que más se asocian con el famoso héroe de DC junto a premisas como que es más veloz que una bala y más poderoso que una locomotora.

Sin embargo, esta semana esa frase, y en particular la parte sobre el “modo de vida americano”, se instaló en la palestra debido a las declaraciones de Dean Cain.

El actor que interpretó a Superman/Clark Kent en la serie de 1993, Lois & Clark, señaló en una entrevista con Fox News que creía que el héroe ya no podría decir esa frase en el contexto actual.

Cain, quien es un policía de reserva para el Departamento de Policía de St. Anthony en Idaho, fue invitado a hablar con Fox News a propósito de un artículo de la revista Time que llamaba a reexaminar la representación de los superhéroes. Todo en el marco de las protestas contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos.

El actor tachó esa propuesta como “desquiciada” y, además de criticar a la “cultura de la cancelación”, dijo: “Te prometo que, como Superman, hoy no se me permitiría decir ‘verdad, justicia y el modo de vida americano'”.

La entrevistadora respondió al argumento de Cain con un simple “Oh, Dios mío. Tienes razón. Tienes toda la razón”. Pero para muchos seguidores de Superman esa no es la impresión que quedó tras las palabras del actor.

A medida que las declaraciones de Cain comenzaron a esparcirse por redes sociales, diversos fanáticos del personaje disputaron la visión del actor. Pero probablemente la respuesta más llamativa fue la de Tom King.

El autor detrás de Mister Miracle y Strange Adventures usó su cuenta personal de Twitter para rechazar con pruebas las palabras de Cain. Después de todo, este año el propio King escribió la frase sobre “la verdad, la justicia y el modo de vida americano” en una notable historia del Hombre de Acero.

“Hijo de puta, lo puse en un cómic este año. Smh”, escribió King citando un video con la entrevista de Cain junto a una página de Superman: Up in The Sky.

Eventualmente la respuesta de King comenzó a viralizarse y este viernes llamó la atención de Cain. Pero, en lugar de sumarse al debate sobre la interpretación de la frase, el actor simplemente señaló que se alegraba por King y le reprochó el uso del calificativo en su tweet original.

“¡Bueno felicitaciones a ti! Estoy corregido”, escribió el actor. “¡Me alegra que lo hayas hecho! ¿Qué cómic es ese? (Además, la parte [hijo de puta] de tu tweet no es necesaria en absoluto, pero si te hace sentir duro, está bien)”.

Antes de comenzar su carrera como escritor de cómics, King trabajó para la CIA, por lo que ante la respuesta de Cain no dudó en enrostrarle ese trabajo y la irresponsabilidad del actor en medio de la pandemia.

“Ah, el [hijo de puta] fue un insulto porque usaste tu plataforma para disuadir a las personas de usar mascarillas, lo que costará vidas, lo contrario de lo que Superman haría”, sentenció el escritor. “No sé si soy duro, pero luché por mi país en el extranjero y no solo usé una capa frente a una cámara”.

Cain siguió argumentado que todo era una “broma”, pero a estas alturas parece que ese no es el punto del debate.

De hecho, después de las declaraciones de Cain en redes sociales como Twitter se han multiplicado los comentarios sobre la interpretación de esa frase y en general sobre lo que representa Superman. Un escenario donde varios usuarios e incluso algunos escritores de cómics han sacado a colación lo que alguna vez dijo Christopher Reeve: Superman representa a un amigo.