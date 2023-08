Debate gamer: ¿Juegos digitales o juegos físicos?

Pasó con la música, pasó con las películas y ya está pasando con los videojuegos: el futuro de todas las industrias parece ser digital. Según un estudio publicado por la consultora NewZoo, el 72% de los videojuegos para consolas vendidos durante 2022 fueron en descargas, mientras que un 28% se quedó en el digital.

Ambas consolas de última generación -La PS5 y Xbox Series- tienen tanto versiones con lector de disco como solo digitales e incluyen sistemas de suscripción estilo Netflix donde ya ni siquiera necesitas ser dueño de un juego para disfrutarlo.

Pero por otro lado, los juegos físicos se niegan a morir. Compañías como Limited Run han demostrado que los fanáticos son capaces de comprar juegos independientes, aun cuando su tamaño sea pequeño, con tal de apoyar a sus creadores favoritos. Y el mercado de segunda mano sigue creciendo y manteniéndose como una opción para encontrar juegos más baratos o encontrar esa joyita descatalogada para completar la colección.

Y es que por mucho que hoy la tendencia del mercado se esté volcando a lo digital, eso no significa que sea el formato que todos abracen. Así que acudimos a la comunidad gamer chilena, en toda su variedad de representantes -desde periodistas especializados hasta entusiastas y streamers- para preguntarles ¿Cuál es su formato favorito de videojuegos?

Tomás Pardo, Actualizatech de Teletrece: “Para mí el videojuego físico sigue siendo la mejor opción. Primero que todo está la experiencia de abrirlo, explorarlo y de una que otra forma aprovechar el arte del juego, algo que una edición digital jamás te va a dar porque lo instalas y ya está. A esto hay que sumar que en un juego físico aún se puede tener prácticas de antaño como el intercambio con algún amigo o conocido, cómo también la reventa del mismo.

Y si hay gente que le gusta tener sus libros ordenados, no hay nada más lindo que una estantería con los juegos ordenados”

Lorena Miki, TNT Sports: “Depende. Porque siempre voy a amar los juegos físicos: me gusta tenerlos en la repisa, que vengan con cosas coleccionables, me gusta tenerlos en la mano y saber que tengo algo que existe en la realidad. Pero me pasa en el último tiempo que voy a privilegiar, dependiendo del juego, el formato en el que lo voy a comprar. En juegos que no soy tan fan, si me sale más barato comprarlo en digital, en una oferta lo compro digital. Pero los juegos que realmente amo, por ejemplo un Mortal Kombat, prefiero tenerlo físico porque soy vintage”.

Raúl Estrada, Bakoozen: “Yo compro solo digital desde hace años ya, porque:

Lo que me interesa del videojuego como tal es la experiencia, no me llama la atención coleccionar cosas físicas (que muchas veces son igual una descarga) o tener propiedad sobre el producto. En otras palabras: la experiencia de un juego comprado en físico, comprado en digital, arrendado en Game Pass, Blockbuster o prestado por un amigo, es exactamente la misma y eso es lo único que me importa.

Las ofertas de Steam o las tiendas de consolas siempre son generosas si uno no está ansioso de jugar todo ahora, lo mismo que las sucripciones. Prefiero pagar 7 lucas ahora por el acceso a Starfield en vez de pagar 50 y tener la propiedad digital del juego, sobre todo sabiendo que eventualmente lo van a vender a 10 lucas en un ofertón.

Tengo super claros los contras del acceso a los juegos digitales (los que dejan de vender o desaparecen por licencias o el motivo que sea), pero en realidad me da lo mismo porque si un juego de verdad me interesa lo voy a comprar/jugar cuando esté disponible. Si un juego desaparece y nunca lo jugué es porque en realidad nunca me interesó

Hay que ayudar al medioambiente y mientras menos plástico, mejor.

MysticalRei, streamer y especialista esport: “Personalmente voy por juegos físicos. Me gusta coleccionarlos, ver sus cajas en los muebles y quizás tener ediciones especiales o collector por los productos limitados que tienen dentro. Y tenerlos digitales no me genera confianza. Imagina que muera la plataforma o algo así. Y aunque igual tengo varios juegos en Steam, siempre preferiré los físicos”

Martín Calderón, Tecnología Para Todos: “Entiendo perfectamente el atractivo de los juegos físicos, porque tiene un “algo” tener un tangible, que además puedes prestar y/o vender.

Por otro lado, es evidente que los juegos digitales son más convenientes porque son accesibles inmediatamente, no se gasta en almacenaje y hay menos factores de fallo en el proceso de poner el juego a disposición del jugador. Con excepciones evidentes en situaciones de mala accesibilidad a la red, pero la industria ya está allá.

Por mi lado prefiero los juegos digitales, entendiendo perfectamente el atractivo coleccionable y de valor de los juegos físicos”

KrisEnigma, Músico y creador de contenido: “En mi opinión personal, es tan grande la cantidad de juegos que tengo en diferentes plataformas, sobre todo en Steam, que si los tuviera todos físicos no tendría espacio para nada. Por lo general siempre voy por la versión digital por un tema de conveniencia, precio y facilidad de uso. Puedo bajar los juegos desde cualquier lado con mi cuenta, y con sistemas como el “family share” de Steam y otros similares, incluso se pueden prestar lo juegos digitales.

Sobre los juegos físicos, tengo muy pocos, por lo general los que tengo son juegos realmente especiales para mí, y también ediciones de colección que suelen traer algo extra como una figura, más que sólo el disco con juego. Tengo unos cuantos juegos de mi infancia también, pero esos son los menos y ya están de adorno solamente.

Los juegos físicos pueden perderse, romperse y mil cosas más si no se cuidan. Los digitales son mucho más difíciles que se pierdan, tendría que haber una caída masiva irrecuperables de servidores o que te hackeen la cuenta. Como no soy coleccionista, yo me quedo con lo digital.

Alejandro Alaluf, periodista especializado: “En términos más prácticos creo que prefiero el modelo digital por la inmediatez y también para ahorrar el espacio físico. A la larga viendo que todos los medios se están yendo hacia el mundo digital, la ubicuidad hace que este modelo sea mucho más atractivo para la mayoría de la gente.

Sin embargo, el gran beneficio que tienen los juegos físicos es que pueden tener una vida útil mucho más larga, en el sentido que pueden tener un ciclo de vida con un usuario y posteriormente varios usuarios más en el sentido de que se transforma en un objeto que puede ser vendido o intercambiado una infinidad de veces. Eso y el hecho de llevar un disco físicamente a la casa de un amigo son instancias que poco a poco van a tender a desaparecer”

Josefa Rocket, Panelista de MouseLT: “Depende mucho de la consola. Yo en PlayStation suelo comprar juegos físicos porque así los puedo revender una vez que los juegue si es que no los quiero coleccionar. Por ejemplo en Switch solo Pokémon lo compro en físico porque los colecciono. Y digital compro cuando están en descuento, pero elijo físico más que nada por un tema de coleccionismo e incluso intercambiarlos. Digital solo cuando está muy bueno el descuento”

Paulo Muñoz, Colemono: “Yo soy pro físico por varias razones. Principalmente porque son juegos que podré jugar de aquí hasta el infinito, aunque tengo claro que hoy por hoy muchos juegos que salen en consolas como PS5 o Xbox Series, son un mero instalador y básicamente no tienes el juego en tus manos.

Pero mi opción va más por lo que ofrece hoy en día Nintendo Switch, que independiente de las actualizaciones que hayan, tu pones el cartucho y puedes jugar el juego de principio a fin sin problema. Por otro lado, está el tema de la preservación, y ahí es donde uno como coleccionista y amante de los videojuegos, disfruta tener sus jueguitos físicos. Aunque sé que puede llegar en cualquier momento el demonio digital y matar el físico de una buena vez”.

Víctor Mendez, Tarreo: “Personalmente prefiero los juegos digitales por la facilidad de comprarlos sin moverte de tu casa y de forma inmediata, muchas veces con buenos descuentos. La otra razón es justamente no tener un objeto físico que ocupe espacio o se pueda romper, lo que no sucede con las bibliotecas digitales, a menos que la desarrolladora decida por alguna catastrófica razón, darlo de baja de la tienda donde lo adquiriste.

Pero, de todas formas, entiendo lo importante que existan jugadores que compren juegos físicos, quienes por esto se convierten en definitiva en coleccionistas y que ayudan a la preservación de estos, ya que es un formato que está desapareciendo. Sobre todo en versiones de consolas antiguas ya que según un estudio de la Video Game History Foundation, el 87% de estos juegos clásicos están “en peligro crítico” de desaparecer para siempre”.

Eto2D, ilustrador pixel art: “A pesar de las muchas ventajas que posee el formato digital, opto por el formato físico.

Como soy usuario de Nintendo (Switch) prefiero el formato físico por tema de espacio digital que es muy limitado incluyendo usando una memoria extra, el estar archivando y descargando juegos que ya has comprado suele ser mucho más tedioso que cambiar cartuchos en la consola. Además el formato físico a través del tiempo adquiere otro tipo de valor o uso incluyendo revender/prestar, etc.”

Y tú, ¿de qué equipo eres?