Deku libera un nuevo poder en el manga de My Hero Academia

¡ALERTA DE SPOILERS!

El pasado fin de semana se liberó un nuevo capítulo del manga de My Hero Academia, el 283 donde se continúa la batalla de los héroes contra Shigaraki, y el resto de villanos y donde finalmente Deku mostró un nuevo poder.

Cabe mencionar que las cosas no lucen bien para los héroes luego de que no pudieran detener a Gigantomachia, y que Aizawa sacrificara su pierna para no perder su don, luego de ser atacado por Shigaraki.

Es así como el villano que ya tiene sus poderes se enfrenta a un furioso Deku, quien justo cuando van a acabar con todos sus aliados, logra liberar un nuevo poder. Hay que recordar, que desde hace un tiempo se sabe que Midoriya tiene acceso a las habilidades de los antiguos portadores del One for All, y hasta el momento junto con la habilidad física, sólo había logrado utilizar unos hilos negros de uno de los portadores.

Ahora en mitad del combate es que logra liberar una nueva habilidad, la cual corresponde al don de Nana Shimura, quien fue la séptima usuaria del One for All, y tenía como habilidad especial el poder flotar por los aires. Cabe recordar que Nana, es la abuela de Shigaraki, y mentora de All Might.

Es así como Deku logra atrapar a todos los héroes con los hilos negros y flotar por los aires evitando que sean afectados por Shigaraki, quien ya buscaba poner un fin el combate.

En el capítulo, también se dio a conocer que Shigaraki aún no domina el All for One a la perfección, al igual como ocurría con Deku cuando este recién recibió el poder del One for All, por lo que su cuerpo se está viendo afectado en el combate.

Recuerda que el manga My Hero Academia se puede leer en la plataforma oficial de Shueisha, Manga Plus.