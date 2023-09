Demo técnica de Zelda: Breath of the Wild en Switch 2 funcionaría a 4K y 60 fps

Hace tan sólo unos días surgió la información de que Nintendo habría mostrado la nueva Nintendo Switch a algunos desarrolladores en el marco de la Gamescom 2023. De acuerdo al reporte en la ocasión se presentaron varias demos técnicas, entre estas una de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ahora el tiempo ha pasado y han surgido las primeras informaciones de como funcionaría esta demo.

La información proviene del conocido insider NatheThehate, quien a través de un video en Youtube señaló que esta funcionaba con una resolución de hasta 4K y a 60 cuadros por segundo.

Según agrega en la ocasión, el objetivo central de la demo era mostrar los rápidos tiempos de carga que tiene la nueva consola, con una carga casi instantánea, similar a como ocurre en las consolas de nueva generación.

De acuerdo a lo que detalla en el video, la consola llegaría con la tecnología DLSS, puntualmente la versión 3.5, aunque menciona que es posible que no incluya todas las funciones que tiene la tecnología en PC.

Junto con esto, agrega que las demos técnicas mostradas no se ejecutaban nativamente en el hardware real de la Nintendo Switch 2 y que probablemente se ejecutaban en un hardware con las especificaciones de la consola.

Cabe recordar que desde Nintendo no se han referido oficialmente a la consola, aunque diversos reportes apuntan a que llegaría a fines de 2024.