Descubren una versión beta de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

En 998 fue lanzado para Nintendo 64 uno de los juegos más importantes en la historia de los videojuegos The Legend of Zelda: Ocarina of Time, y aunque han pasado años de su lanzamiento, es que cada cierto tiempo siguen saliendo detalles desconocidos de su desarrollo. Es así, como ahora, de la mano de los conservadores de videojuegos, Forest of Illusion, ha salido a la luz una beta de 1977 del juego.

Según fue dado a conocer, esta ROM fue encontrada al interior de un cartucho de desarrollo adquirido por uno de los integrantes del grupo, y supuestamente sólo tenía una versión de F-Zero X.

De esta forma, descubrieron que el cartucho había sido reutilizado y que con anterioridad tenía una beta del juego, la cual se sospecha sería mostrada en el Space World de 1997, las ferias anuales llevadas a cabo por Nintendo para mostrar sus productos en Japón.

A raíz de esto es que se han podido ver varios elementos descartados de la versión final del juego, como que Epona acudiría al momento de utilizar una hierba única, o poderes para el arco y lugares que no llegaron a estar en la versión final del juego.

Otro de los elementos descubiertos, fueron los medallones los cuales otorgaban a Link una serie de poderes especiales, entre estos se encuentra el Medallón del Alma, el cual permitiría a los jugadores transformarse en Navi y poder volar por los diferentes lugares; el medallón de la luz que permitiría usar un ataque similar a las fechas de luz, y el medallón oscuro que permitiría no ser visto por los enemigos.