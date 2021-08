Desde DC Comics abordaron la revelación sobre la orientación sexual de Tim Drake

Normalmente esto entraría en el terreno de los spoilers, pero como la noticia de que Tim Drake fue confirmado como parte de la comunidad LGBTIQ+ durante el número más reciente de Batman: Urban Legends #6 prácticamente ha dado la vuelta al mundo, ni siquiera DC Comics quiso esperar para abordar lo que se estableció sobre el tercer Robin.

Siguiendo a la publicación de la historia “Sum of Our Parts”, DC Comics compartió una publicación titulada “Algunos grandes cambios para Tim Drake” en su sitio web y en aquel escrito firmado por el columnista Alex Jaffe, la compañía finalmente se refirió a la revelación sobre el ex-Red Robin.

Así, la publicación de DC comienza apuntando a la historia de Tim Drake y cómo se sumó a la cruzada de Batman después de la muerte de Jason Todd. Todo antes de dar paso a una explicación sobre la importancia de la representación en los cómics y sentenciar que “Tim Drake sale con chicos”.

“Prácticamente desde el momento en que se inventaron los cómics, los padres mal informados y las figuras de autoridad los han criticado como herramientas para corromper a la juventud estadounidense hacia pensamientos criminales, hechos inmorales y, lo peor de todo para las familias nucleares heterosexuales de mediados de siglo, la homosexualidad”, señala el texto. “La codificación queer en los cómics, la idea de expresar tu verdadero yo a través de un disfraz colorido mientras ocultas tu identidad dual al mundo, alguna vez se consideró demasiado escandalosa para una nación mayoritariamente homofóbica. A medida que los niños queer encontraban una parte de sí mismos en personajes como Robin, los jueces y psicólogos e incluso los propios editores de cómics, desconfiados de una cultura que se volviera contra ellos, hicieron todo lo posible para censurar los temas queer de los cómics en las próximas décadas. Pero incluso cuando esos temas fueron sofocados, las especulaciones sobre la sexualidad de Robin nunca se han detenido”.

“Y a pesar de una multitud de nuevos Robins, cada uno con un desfile de sus propios socios heteronormativos, los lectores queer han seguido viendo una parte de sí mismos dentro del Chico Maravilla”, añade la publicación. “Las lecturas queer de Robin continúan proliferando a través de sus historias. Las amistades entre Dick Grayson y Wally West, Jason Todd y Roy Harper, Tim Drake y Conner Kent, Stephanie Brown y Cassandra Cain, e incluso Damian Wayne y Jon Kent, han sido percibidas como algo más cercano que la amistad una y otra vez, por lectores queer que se buscan a sí mismos dentro del mundo de Batman”.

“Pero eso no debería sorprendernos”, continúa. “Allá por 1940, Robin fue creado con la intención de ser un sustituto del lector, un personaje en el que los lectores pudieran proyectarse, luchando contra el crimen a través de los tejados bajo la enigmática ala de Batman. Ha habido Robins mujeres, Robins negros, Robins ricos y Robins pobres. ¿Por qué un lector queer, especialmente uno abiertamente condenado al ostracismo por la cultura del cómic durante tantas décadas, se sentiría menos digno de esa misma relación sustituta?”.

De ahí en más el escrito firmado por Jaffe aprovecha de repasar lo que sucedió en “Sum of Our Parts”, la historia a cargo de Meghan Fitzmartin y Belen Ortega que estableció dentro del canon de DC que Tim Drake no es heterosexual.

“Esto es, como he dicho, algo muy importante”, sentencia el texto. “De hecho, eso puede ser una subestimación. Para una parte significativa de los lectores de Batman, los Outsiders de Gotham que siempre se han encontrado mirando hacia adentro, es un momento del que continuaremos hablando y celebrando durante años. El momento en que los fanáticos queer fueron, no a través del subtexto, y no a través de la lectura permisible del ‘punto de vista’, pero sin vergüenza, apoyados textualmente por primera vez desde que Kate Kane fue expulsada de West Point. El momento en que un Robin, cualquier Robin, pero particularmente un Robin con historia y legado y ahora décadas de lecturas codificadas queer en su cinturón, pudo ser el ícono queer que siempre ha sido”.

Al final de “Sum of Our Parts” se promete que la historia de Tim seguirá en Batman: Urban Legends #10, por lo que aunque aún no se define claramente cómo se identifica el personaje, desde DC recalcaron que esta es una trama que continuará

“Este no es el final del autodescubrimiento de Tim Drake. Acabamos de llegar al principio. Y puedes estar seguro de que en Batman: Urban Legends # 10, todos estaremos allí para seguir este viaje personal donde sea que vaya”, concluye la publicación. “Nación de Tim Drake, levántense. Ya no hay vuelta atrás”.