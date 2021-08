DC Comics estableció que un miembro de la familia de Batman es parte de la comunidad LGBTIQ+

La familia de Batman es probablemente una de las más grandes de DC Comics y es que aunque se suele creer que el Caballero Oscuro esa una figura solitaria, durante su carrera en las publicaciones de DC, Bruce Wayne ha sumado a varios aliados en su lucha contra el crimen.

En ese sentido, no resulta sorprendente que con el paso del tiempo la denominada “Batifamilia” no solo se extienda en número sino que también en la diversidad de sus figuras nuevas y ya establecidas como recientemente lo hizo Batman: Urban Legends #6 al confirmar que un Robin es parte de la comunidad LGBTIQ+.

Si bien quienes están al día con Batman: Urban Legends probablemente saben de qué estamos hablando, para aquellos que aún no leen esta historia les advertimos que a continuación encontrarán spoilers.

spoiler

De un tiempo a esta parte las apariciones de Tim Drake en los cómics de DC han estado marcadas por una especie de crisis de identidad. Después de todo, mientras Damian Wayne ha operado como Robin y tanto Jason Todd como Dick Grayson han forjado sus historias como Red Hood y Nightwing respectivamente, Tim no se ha mantenido ni como Red Robin, Robin o (por fortuna) Drake.

Por lo que aunque todavía no está claro qué lugar ocupará Tim en el panorama que DC está desarrollando con Infinite Frontier, en el marco de la publicación de Batman: Urban Legends, el equipo creativo encabezado por Meghan Fitzmartin y Belen Ortega decidió abordar parte de las dudas que estaban aquejando a Tim y en la conclusión de la historia llamada “Sum of Our Parts” revelaron que el ex-Red Robin es miembro de la comunidad LGBTIQ+.

La historia de “Sum of Our Parts” arrancó con un Tim muy complicado por su presente y que tras terminar su relación con Stephanie Brown (Spoiler/Batgirl) decidió juntarse con un amigo llamado Bernard. Sin embargo, sus planes de recreación no prosperaron porque Bernard fue secuestrado por un misterioso culto que Tim ya tenía en la mira debido la desaparición de varios adolescentes.

Naturalmente el líder de Young justice no quedó indiferente ante esa situación y comenzó una investigación que culminó con una batalla contra el culto de secuestradores en las páginas de Batman: Urban Legends #6.

Pero aunque Tim saltó a la acción preocupado y pensando en lo que haría Batman, cuando Bernard comenzó a pelear junto a él finalmente sintió calma y comenzó a resolver parte de lo que lo estaba complicando.

En ese contexto, el guión de Fitzmartin no aclara si Bernard sabe o no que Robin es Tim. No obstante, establece que la reunión entre ambos en la primera parte de “Sum of Our Parts” era una cita y que el mensaje de Bernard para Drake finalmente propició que el joven vigilante comenzara a resolver su propia situación.

Batman: Urban Legends #6 cierra con Tim llegando a la casa de Bernard para aceptar una nueva cita e incluso el ex-Red Robin asegura que quiere averiguar lo que implica su potencial relación con él. Así, aunque nunca se establece directamente cómo se identifica Tim, el mensaje es claro: el Robin que tomó el manto después de Jason Todd es parte de la comunidad LGBTIQ+.

Pese a que por ahora no hay nada definitivo en los planes a futuro de DC para Tim Drake, el final de Batman: Urban Legends #6 promete que las aventuras del personaje seguirán en el décimo número de esta serie de antología que debería llegar en diciembre.