Dev Patel apuntó al live-action de Avatar: The Last Airbender como su razón para no hacer blockbusters

Si quieren ver a Dev Patel en una película de superhéroes u otra producción de ese tipo, será mejor que sumen otra razón a su lista de reclamos contra la versión live-action de Avatar: The Last Airbender y es que el actor que interpretó a Zuko en aquella criticada producción dio a entender que la cinta de M. Night Shyamalan sería un factor en su negativa a realizar blockbusters.

A propósito del estreno de The Green Knight en The New York Times publicaron una entrevista con el actor donde se explica que “sus agentes todavía se sienten frustrados con él por rechazar los grandes éxitos de taquilla de los estudios”. Ante eso Patel dijo que lo que lo lleva a rechazar ese tipo de películas “tal vez sea el miedo de cómo encajaría en ese mundo”. No obstante, sus comentarios no terminaron allí.

La entrevista explica que “tímidamente (el actor) comienza a hablar de ‘una de las peores películas que he hecho, y ni siquiera debería mencionarlo, pero haz una búsqueda rápida en IMDb y sabrás qué es’”. Obviamente Patel está hablando de la adaptación live-action de Avatar: The Last Airbender que fue dirigida por M. Night Shyamalan.

“Realmente no prosperé en esa posición”, dijo el actor sobre su experiencia en la cinta que pretendía adaptar a la querida serie animada. “Me quito el sombrero ante todos esos actores increíbles que hacen películas de Marvel donde hay ventiladores grandes y ruidosos y pantallas verdes y pelotas de tenis y todo eso”.

Esta no es la primera vez que Patel habla sobre su mala experiencia en la película que simplemente se conoció como The Last Airbender y un par de semanas atrás en otra entrevista el actor señaló que sintió que había sido mal escogido para el papel de Zuko y explicó que no lo pasó bien durante la producción.

“Fue una experiencia bastante tortuosa en el sentido de que sabes que posiblemente se hayan equivocado al elegirte en algo”, señaló Patel en aquel entonces. ”(The Last Airbender) me hizo darme cuenta de que quiero estar involucrado en películas en las que realmente puedes sentirte conectado con el material, donde es más tangible y puedes sentarte con el cineasta y tener una conversación”.

En ese sentido, no resulta totalmente sorprendente que actualmente el actor no quiera embarcarse en grandes proyectos o apuestas basadas en conocidas franquicias.