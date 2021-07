Dev Patel siente que fue mal escogido para interpretar Zuko en la película live-action de Avatar: The Last Airbender

Cuando aparecen listas de malas adaptaciones que han llegado al cine durante los últimos años, la película live-action de Avatar: The Last Airbender usualmente figura entre aquellas deshonrosas menciones.

Después de todo, la cinta dirigida por M. Night Shyamalan simplemente no logró capturar la magia de la popular serie animada y en última instancia se convirtió en toda una decepción para los fanáticos de Aang y compañía.

Pero aunque no es un misterio que los fanáticos de Avatar destetan a la película de 2010, recientemente el propio Dev Patel remarcó que tampoco está conforme con aquella producción.

En una entrevista con Total Film, Patel planteó que no lo pasó bien durante el rodaje de The Last Airbender ya que sentía que fue mal escogido para interpretar Zuko.

“Después de Slumdog (Millionaire) realmente no obtuve nada. Cuando eso sucedió, era una obviedad total en la página”, dijo Patel sobre su elección para la película. “Sabes estaba, que descanse en paz, Andrew Lesnie, el director de fotografía de El señor de los anillos. Tenías a M. Night y Frank Marshall y todos estos grandes nombres. Soy un gran fanático de las artes marciales, así que pensé: ‘Oh, vaya’. Probablemente me equivoqué y la película no dio en el blanco. Fue un proceso muy difícil para mí porque(... ). Era una máquina tan grande a la que no estaba acostumbrado con Skins y me sentí un poco a la deriva en el mar”.

“Pude ver que el estudio estaba preocupado de que yo no estuviera desempeñándome bien. Fue una experiencia bastante tortuosa en el sentido de que sabes que posiblemente se hayan equivocado al elegirte en algo, y no eres el adecuado para eso, y no tenía ninguna confianza y no sabía cómo aplicar lo que ahora sé que son mis buenas herramientas como intérprete, y la verdad que puedo aportar a un papel. Y de alguna manera se demostró”, agregó.

De todas maneras, pese a que The Last Airbender fue una decepción para Patel y los fanáticos de Avatar, el actor asegura que igual aprendió algo de aquella experiencia.

“(The Last Airbender) me hizo darme cuenta de que quiero estar involucrado en películas en las que realmente puedes sentirte conectado con el material, donde es más tangible y puedes sentarte con el cineasta y tener una conversación”, señaló el actor. “Necesito tutoría. Necesito enseñanza y alguien que pueda guiarme a través del proceso de una película. Eso es lo que encontré más adelante en mi carrera con otros cineastas y eso es lo que me hizo mejorar. Aprendes mucho de eso en el camino con películas como esa. Pero para mí, hubo mucho trauma (rodeando) toda esa experiencia”.

Si bien actualmente hay planes para expandir al universo de Avatar, en paralelo a lo que realizarán sus creadores, Netflix también está trabajando en una serie live-action.