Director de Anthem abandona BioWare

Jonathan Warner, quien fue director de Anthem el cuestionado juego de EA, anunció que dejaba BioWare tras 10 años trabajando en el estudio.

Según publicó a través de su cuenta de Twitter, “hoy es mi último día en BioWare, y a partir de ahora haré cosas nuevas. BioWare ha sido mi casa durante casi diez años quiero desearles lo mejor”.

“Dragon Age, Mass Effect, y Star Wars: The Old Republic están en buenas manos, y no puedo esperar a jugarlos desde este lado de la pantalla. Gracias, BioWare”, agregó en la publicación.

Aunque no explica las razones de su salida es probable que esto esté relacionado con la cancelación de Anthem Next, una nueva versión del juego que buscaba su eventual resurrección tras el fallido lanzamiento en 2019

Esta no es la única salida que ha sufrido el estudio durante el último tiempo, ya que varios altos cargos lo han abandonado en los últimos meses, es así como en diciembre pasado se retiraron el director general de Dragon Age, Casey Hudson, y el productor ejecutivo del mismo, Mark Darrah.