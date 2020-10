Dishonored, Prey y Wolfenstein aparecen listados para Xbox Series X/S

El sistema de clasificación de videojuegos de Estados Unidos, la ESRB, listó Dishonored & Prey: The Arkane Collection y Wolfenstein Alt History Collection para Xbox Series X/S, lo cual hace pensar que estos llegarán a la nueva consola de Microsoft cerca del lanzamiento.

Dishonored & Prey: The Arkane Collection, incluye cuatro títulos entre los que se encuentran: Prey, Dishonored, Dishonored 2, y Dishonored: Death of the Outsider; por otro lado, Wolfenstein: Alt History Collection, también incluye cuatro juegos los que corresponden a: Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein 2: The New Colossus, yWolfenstein: Youngblood.

Hasta el momento, ambas colecciones se encuentran disponibles para PS4 y Xbox One, y el listado en la ESRB por el momento no menciona si es que estos llegarán a PlayStation 5.

Cabe recordar que ambas colecciones fueron publicadas por Bethesda, y desarrolladas por sus estudios, y recientemente MIcrosoft adquirió la compañía por lo que no debería parecer extraño que lleguen a su consola de próxima generación.