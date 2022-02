Disney calificó a Encanto como el inicio de una nueva franquicia

Hasta la fecha Disney no se ha pronunciado sobre una potencial secuela o un spin-off de Encanto, sin embargo, parece que la Casa de Mickey Mouse ya tendría grandes ambiciones para la película más reciente de Walt Disney Animation Studios.

Después de todo, en el contexto del reporte sobre las ganancias de Disney en el primer trimestre fiscal, Bob Chapek, el CEO de la compañía calificó a Encanto como el inicio de una nueva franquicia.

“Hemos tenido un comienzo muy sólido para el año fiscal, con un aumento significativo en las ganancias por acción, ingresos récord y utilidad operativa en nuestros parques y resorts nacionales, el lanzamiento de una nueva franquicia con Encanto y un aumento significativo en el total suscripciones en nuestra cartera de transmisión a 196,4 millones, incluidos 11,8 millones de suscriptores de Disney+ agregados en el primer trimestre”, dijo Chapek (vía Business Wire).

Encanto se estrenó en cines durante noviembre del año pasado antes de presentarse mediante Disney Plus sin costo adicional en diciembre. Esta película dirigida por Jared Bush y Byron Howard está enfocada en la historia de Mirabel Madrigal, una niña que no posee las mismas habilidades mágicas que el resto de su familia y es marginada por su propia abuela.

Recientemente Encanto fue nominada en la categoría de Mejor Película Animada de cara a la próxima edición de los Premios Oscar y desde su estreno sus temas como “We Don’t Talk About Bruno” y “Surface Pressure” han gozado de una considerable popularidad por lo que aunque no está claro a qué se refiere Disney con el “lanzamiento de una nueva franquicia”, no parece descabellado pensar que la compañía podría aprovechar el éxito de la película tal y como lo hizo en su minuto con Frozen.