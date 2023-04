Disney cambió la letra en dos canciones del remake de La Sirenita por sus mensajes anticuados

Durante esta semana fue dado a conocer que la nueva película live-action basada en La Sirenita contará con varias canciones nuevas realizadas con música del compositor de la película animada Alan Menken y letras a cargo del creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda.

Entre esas canciones será titulada como ‘For the First Time’, “una nueva pieza para que Ariel cante mientras recorre el reino de la superficie con Eric”. Una situación que no ocurre durante la clásica película animada.

Pero ese no será el único nuevo cambio. El propio Menken, en conversación con Vanity Fair, reveló que se hicieron modificaciones a dos canciones de la película animada para modernizar sus mensajes.

En primer lugar, la canción “Pobres Almas en Desgracia”, que es cantada por la villana Ursula, tuvo modificaciones en la letra “que podrían hacer que las jóvenes de alguna manera sientan que no deberían hablar fuera de lugar”,

En la canción original, Ursual busca convencer a Ariel para renunciar a su voz, y en un momento dice frases como: “Allá arriba es preferido que las damas no conversen a no ser que no te quieras divertir”.

La otra canción con cambios es “Bésala”, cantada por el cangrejo Sebastián, ya que el equipo del remake se preocupó por letras como “no hay que preguntarle, no hay que decir, no hay nada que decir, bésala”.

“La gente se ha vuelto muy sensible a la idea de que [el Príncipe Eric], de alguna manera, se imponga a [Ariel]”, explicó el compositor.

La Sirenita llegará al cine el 26 de mayo.