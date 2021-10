Disney planearía emitir 11 series de Star Wars durante los próximos años

Si ya terminaron de ver Star Wars: Visions de seguro están contando los días para el estreno de The Book of Boba Fett, la próxima serie de la franquicia espacial que recientemente fijó su debut para el próximo 29 de diciembre.

Pero si para ustedes eso no es suficiente, de seguro ya están especulando respecto cuándo debutará la serie de Obi-Wan Kenobi o qué día regresarán las aventuras de The Mandalorian. Y aunque solo eso podría parecer una buena dosis de Star Wars para el futuro cercano, un nuevo reporte sostiene que Lucasfilm estaría trabajando en más de una decena series de la franquicia espacial.

Concretamente, de acuerdo a un artículo de The Hollywood Reporter sobre el estreno de The Book of Boba Fett, “Disney planea emitir 11 series de Star Wars en los próximos años”.

Recordando lo que Disney ha anunciado hasta ahora, las nuevas series de la franquicia espacial incluirán a:

The Book of Boba Fett

Ahsoka

Rangers of the New Republic

Andor

Obi-Wan Kenobi

The Acolyte

Lando

A Droid Story

Si a eso le suman una nueva temporada de The Mandalorian y el segundo ciclo de The Bad Batch se podría llegar a un total de 10 producciones, por lo que, sin contar eventuales segundas temporadas, Lucasfilm podría tener algún proyecto sorpresa en el tintero.

Pero por ahora eso solo son especulaciones y lo único concreto que deja este reporte es que durante los próximos años no faltarán serie de Star Wars.