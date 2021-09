Un póster anuncia que The Book of Boba Fett llegará el 29 de diciembre a Disney Plus

The Book of Boba Fett ya tiene una fecha de estreno. Si bien desde el final de la segunda temporada de The Mandalorian estaba claro que esta nueva producción de Star Wars debutaría durante diciembre de 2021, este miércoles Disney Plus fijó el estreno de este programa para el próximo miércoles 29 de diciembre.

El streaming de la Casa de Mickey Mouse concretó este anuncio de la mano de un póster enfocado en Boba Fett, quien será interpretado por Temuera Morrison siguiendo a su aparición como el personaje en el segundo ciclo de The Mandalorian.

The Book of Boba Fett es comandada por Robert Rodriguez junto a Jon Favreau y Dave Filoni. Y, además de Morrison como el cazarrecompensas titular, contará con Ming-Na Wen como Fennec Shand. Todo para contar una historia que arrancará desde la mencionada segunda temporada de The Mandalorian y, según Rodriguez, podría sorprender a los fanáticos.