Disney Plus adelantó el estreno de los episodios de Marvel Studios: Legends centrados en Falcon y Winter Soldier

Originalmente Disney Plus pretendía preparar el escenario para el estreno de The Falcon and the Winter Soldier estrenando nuevos episodios de Marvel Studios: Legends durante el próximo 12 de marzo, pero por alguna razón el streaming cambió de parecer y decidió adelantar el debut de los episodios centrados en Sam Wilson y Bucky Barnes para este viernes 5 de marzo.

Por lo tanto los episodios de Marvel Studios: Legends enfocados en los protagonistas de The Falcon and the Winter Soldier ya están disponibles en el streaming de Disney.

Como recordarán, Marvel Studios: Legends es una serie que recoge material de las películas de Marvel Studios para repasar la historia de los personajes que figurarán en las próximas entregas de la compañía. En ese sentido, no tienen que esperar nada nuevo en estos episodios y simplemente pueden aprovecharlos como una instancia para refrescar su memoria de cara a lo que será The Falcon and the Winter Soldier.

De acuerdo a Comicbook, Disney Plus también planea lanzar episodios de Marvel Studios: Legends enfocados en Zemo y Sharon Carter, por lo que aunque los capítulos de Sam y Bucky se adelantaron, la próxima semana igual podrán esperar a la nueva serie de Marvel Studios con otros recordatorios oficiales.

The Falcon and the Winter Soldier se estrenará el 19 de marzo.