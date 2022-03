Disney Plus lanzará una versión menos costosa con publicidad a fines de 2022 en Estados Unidos

Una nueva versión de Disney Plus llegará al mercado antes de que finalice este 2022 y es que esta semana la Casa de Mickey Mouse anunció que implementará un nuevo tipo de suscripción con anuncios a su streaming.

Según recoge Variety, la idea es poder ofrecer una versión más económica de Disney Plus gracias a la publicidad y así expandir el número de suscriptores de la plataforma para que la compañía alcance sus ambiciosos objetivos en esta materia. Todo en paralelo y sin eliminar al formato de membresía libre de publicidad que existe actualmente.

Pero no se ilusionen con contar con aquella versión de Disney Plus pronto en Latinoamérica ya que el debut de dicha apuesta del streaming aún no está garantizado en esta zona y solo se confirmó que la suscripción con anuncios a Disney Plus estará disponible desde fines de 2022 en Estados Unidos. En ese sentido, los “planes de expansión internacional” para esa propuesta recién estarían contemplados para 2023.

“Expandir el acceso a Disney Plus a una audiencia más amplia a un precio más bajo es una victoria para todos: consumidores, anunciantes y nuestros narradores”, dijo Kareem Daniel, presidente de Disney Media and Entertainment Distribution, en el anuncio recogido por Variety. “Más consumidores podrán acceder a nuestro increíble contenido. Los anunciantes podrán llegar a un público más amplio y nuestros narradores podrán compartir su increíble trabajo con más fanáticos y familias”.

Disney Plus se lanzó en 2019 en Estados Unidos y actualmente la suscripción al servicio cuesta $7.99 dólares mensuales en ese país. No obstante, por ahora se desconoce cuánto bajaría aquel precio en la versión con anuncios del streaming.