Disney postergó los estrenos de Black Widow, Los Eternos y Shang-Chi

En un movimiento que se había anticipado, Disney volvió a postergar el estreno de las próximas películas de Marvel Studios.

Ante la contingencia provocada por el COVID-19 y los decepcionantes resultados que dejó el estreno de Tenet para Warner Bros, Disney finalmente optó por aplazar el debut de Black Widow hasta el próximo año.

Concretamente, según precisa Variety, ahora la película de Natasha Romanoff no se estrenará el próximo 6 de noviembre como se había planificado anteriormente y la Casa Mickey Mouse espera presentar a la siguiente entrega del MCU el 7 de mayo de 2021 en Estados Unidos.

Obviamente, como las películas de Marvel Studios están conectadas entre sí, la postergación de Black Widow provocó más cambios en la grilla de estrenos de la compañía y ahora Los Eternos no llegará en febrero de 2021 como se planificó hace algunos meses y la cinta dirigida por Chloé Zhao recién se estrenará el 5 de noviembre de 2021 en Estados Unidos.

Todo mientras Shang Chi and the Legend of the Ten Rings ahora pretende estrenarse el 9 de julio de 2021 en Estados Unidos, un par meses después del debut que Marvel Studios previamente había planificado para mayo del próximo año.

Por ahora no está claro cómo estos nuevos retrasos afectarán a los planes de Marvel Studios para sus próximas películas y series, pero cabe destacar que Disney también decidió postergar el debut de otras películas como West Side Story (diciembre de 2021) y Death on the Nile (diciembre 2020).