Disney postergaría a Black Widow y evaluaría mover a Soul de Pixar al streaming

Las malas señales que entregó el lanzamiento de Tenet en cines ya lo anticipaban y ahora un nuevo reporte de Variety asegura que Disney de forma inminente postergará el estreno en cines de Black Widow, la próxima película de Marvel Studios.

El movimiento no solo afectará a todos los planes de la compañía con su exitoso universo cinematográfico de superhéroes, por lo que “Los Eternos" también debiese ser postergada, sino que además implicará que los cines se quedarán sin ningún estreno grande hasta fines de noviembre, ya que en ese momento sigue contemplado el estreno de “No Time To Die”, la próxima película de James Bond.

Por ahora en el portal no reportan una nueva fecha de lanzamiento para Black Widow, pero Wonder Woman 1984 ya había sido trasladada hasta la próxima Navidad debido a los malos resultados económicos de Tenet y la necesidad de quitar competencia a la película de Christopher Nolan, que apuesta todas sus fichas a resultados en el largo plazo.

Otro detalle llamativo del reporte implica a Soul, la próxima película animada de Pixar que es co-dirigida por Pete Docter (Up, Intensamente) y el debutante Kemp Powers.

Según Variety, el CEO de Disney ya aseguró que el estudio está explorando la posibilidad de lanzar la propuesta en la plataforma de streaming Disney+, ya que las familias no están dispuestas a asistir a los cines en este escenario de pandemia. Al mismo tiempo, el lanzamiento de Mulan les entregó señales de los números que podrían recibir con una decisión de este tipo.