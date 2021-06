Doctor Strange 2 partió “desde cero” cuando Sam Raimi asumió la dirección

Cuando Marvel Studios anunció sus planes para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la compañía pretendía que Scott Derrickson continuara su trabajo como director después de la primera película del Hechicero Supremo. Sin embargo, ese plan no duró mucho tiempo y eventualmente Derrickson y el estudio tomaron caminos separados apuntando a diferencias creativas.

En ese sentido, recientemente el guionista que asumió la escritura de la nueva película de Stephen Strange reveló que cuando el proyecto pasó a sus manos y las del director Sam Raimi, toda la propuesta comenzó desde cero.

En el marco de una entrevista con Vanity Fair, Michael Waldron explicó que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, lo contactó para escribir Doctor Strange in the Multiverse of Madness poco después de que finalizara su trabajo en la serie de Loki.

“Sabía que quería quedarme en la familia”, contó Waldron. “Sentí que Loki estaba en un gran lugar y estaba ansioso por ver cuál sería el próximo desafío”.

Pero antes de la pandemia Doctor Strange in the Multiverse of Madness tenía fijado su estreno para mayo de 2021, por lo que el tiempo era escaso.

“¿Cómo hacemos una película en dos meses?”, recordó Waldron. “Pero el COVID descendió rápidamente sobre nosotros. No filmaríamos ahora hasta noviembre. Así que pude pasar mi 2020 en Zooms con Sam Raimi. No estuvo mal.”

En ese contexto, Waldron procedió a explicar que aunque efectivamente hay cimientos que estableció Derrickson, él y Raimi comenzaron “desde cero” con su propuesta para Doctor Strange 2 por lo que la película tendría marcado al estilo del director de The Evil Dead.

De hecho, después de comparar a Strange con Indiana Jones y Anthony Bourdain, Waldron dijo: “Puedo decirte que (Doctor Strange 2) es un paseo ... muy Sam Raimi. La película es increíblemente emocionante visualmente. John Mathieson es nuestro director de fotografía y filmó Gladiator y Logan, creo que el aspecto será diferente a todo lo que hayas visto antes en el MCU“.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness no solo retomará la historia del Hechicero Supremo, sino que también continuará el arco de Wanda Maximoff después de WandaVision. Y aunque Waldron obviamente no reveló nada concreto al respecto, el guionista tanteó que su amistad con Jac Schaeffer, la guionista principal de la serie de Wanda y Vision, influyó en el desarrollo de ese punto de la trama.

“Cuando me llevaron a Doctor Strange, especialmente porque Wanda es parte de esa historia, solo quería asegurarme de no defraudar a mi amiga“, dijo Waldron. “No puedo cagarme en la cama porque hizo un gran trabajo. Así que tuvimos muchas conversaciones. Continuar con la historia de Wanda fue increíble”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness pretende estrenarse en marzo de 2022.