Doctor Strange En El Multiverso de la Locura tuvo el segundo mejor estreno de toda la pandemia

La nueva película de Marvel Studios tuvo un exitoso lanzamiento. The Hollywood Reporter indicó que Doctor Strange En El Multiverso de la Locura logró alcanzar los $450 millones de dólares a nivel global durante su primer fin de semana de estreno, instalándose como el sexto mejor estreno de la historia.

Ese número instala a la película como el segundo mejor estreno de toda la pandemia, siendo solo superada por Spider-Man: No Way Home.

Además de conseguir $265 millones de dólares a nivel internacional, la película también logró instalarse como el úndecimo mejor estreno de la historia de Estados Unidos, recaudando $185 millones de dólares.

Esa cifra la deja solo detrás de los mayores éxitos de Marvel Studios, incluyendo a Avengers: Age of Ultron ($191.3 millones), Black Panther ($202 millones), The Avengers ($207.3 millones), Avengers: Infinity War ($257.7 millones), Spider-Man: No Way Home ($260.1 millones) y Avengers: Endgame ($357.1 millones).

El resultado económico de la recaudación de Doctor Strange también implica que, luego de que comenzase la pandemia de COVID-10, esta sea solo la tercera película que logra superar la barrera de los 100 millones de dólares en sus primeros días de lanzamiento. Las otras son Spider-Man: No Way Home y The Batman, demostrando una vez más que los superhéroes son las películas más populares del momento.

Al mismo tiempo, con los números que consiguió en sus primeros días, la película protagonizada por Benedict Cumberbatch ya es la segunda película más exitosa del año en Estados Unidos, solo superada por los $361 millones de dólares que consiguió el hombre murciélago a lo largo de toda su estadía en pantalla grande.