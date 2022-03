Doctor Strange es “el ancla” del MCU según Kevin Feige

Como el universo cohesionado de Marvel Studios es una franquicia compuesta por películas y series enfocadas en distintos personajes, naturalmente no existe un único protagonista oficial de la popular saga conocida como el MCU.

Pero después de la muerte de Iron Man en Avengers: Endgame, no fueron pocos los fanáticos que se preguntaron qué héroe tomaría preponderancia en la propuesta de la compañía. Después de todo, aunque nunca ostentó ese título de manera oficial, Tony Stark claramente fue la figura central de lo que ahora conocemos como la “Saga del Infinito”.

Por supuesto, dada la participación del personaje en Spider-Man: No Way Home, no tardaron en aparecer especulaciones que apuntaban a Doctor Strange como el nuevo cabecilla del MCU y al parecer esta vez los fanáticos no estaban tan equivocados.

Esta semana Benedict Cumberbatch recibió una estrella en el Paseo de la Fama y durante la ceremonia en honor al actor, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, planteó que Stephen Strange sería “el ancla” del MCU en estos momentos.

“Benedict ha convertido a este personaje(Doctor Strange) en un ícono, apareciendo en tres históricas de las seis películas con mayor recaudación de todos los tiempos”, dijo Feige. “Ha sido todo un viaje. Recuerdo que nuestra primera reunión fue organizada como una reunión general, y queríamos presentarle este gran personaje, y antes de que pudiéramos, dijo: ‘Cuéntenme sobre Doctor Strange’, porque lo sabías. Porque en algún lugar sabías lo que podía ser esto y siempre has visto el tremendo potencial de este personaje. Por eso, te has convertido en el ancla del Universo Cinematográfico de Marvel y el único actor capaz de guiarnos a través de la locura del Multiverso”.

Considerando que Doctor Strange figuró en Spider-Man: No Way Home y con Doctor Strange in the Multiverse of Madness ostentará dos apariciones en la Fase 4 del MCU, este título no parece tan sorpresivo y más bien anticipa que eventualmente podríamos ver mucho más del personaje tras su película que llegará en mayo.