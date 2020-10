Doctor Strange in the Multiverse of Madness comenzará sus filmaciones muy pronto según Benedict Cumberbatch

Marvel Studios recientemente aplazó el estreno de varias películas debido al pandemia. Sin embargo, parece que la compañía detrás de la franquicia de los Vengadores aún planea filmar sus próximos títulos durante este año.

Concretamente, en una nueva entrevista con el portal Watchtime, Benedict Cumberbatch contó que existen planes para comenzar las filmaciones Doctor Strange in the Multiverse of Madness durante las próximas semanas.

Al ser consultado respecto a su próximo proyecto, el actor detrás de Stephen Strange señaló que está “en la preproducción de la segunda película de Dr Strange, que es muy emocionante”. Todo antes de advertir que “empezaremos a filmar a finales de octubre o principios de noviembre”.

Por supuesto, tenemos que considerar que como todos los planes que se realizan en la pandemia esas fechas están sujetas a cambios, no obstante por ahora parecen un buen indicador de los planes de Marvel Studios para la próxima película de Doctor Strange.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue anunciada oficialmente durante el año pasado y contará con Sam Raimi (The Evil Dead, Spider-Man) como director mientras que su guión estará a cargo de Michael Waldron (Loki). Si bien por ahora no hay una sinopsis sobre la trama de esta película, se espera que incluya a Elisabeth Olsen como Wanda Maximoff/Scarlet Witch.

Por ahora Disney mantiene fijado el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness para el 25 de marzo de 2022 en Estados Unidos.