Dolph Lundgren respondió al reclamo de Sylvester Stallone por el spin-off de Rocky centrado en Ivan Drago

Durante la semana pasada les contamos que MGM estaba avanzando en el desarrollo de Drago, una nueva película enmarcada en la franquicia de Rocky que pretende enfocarse en Ivan Drago (Dolph Lundgren) y su hijo, Viktor Drago (Florian Munteanu).

Bueno, aunque esa noticia entusiasmó e intrigó a varios fanáticos, aquel proyecto no le pareció muy bien a Sylvester Stallone.

Días atrás el actor detrás de Rocky Balboa ya había apuntado contra Irwin Winkler, uno de los productores de la franquicia de Rocky, indicando que era un parásito y reclamando por los derechos del personaje. Y ahora, en una publicación que eventualmente eliminó de su cuenta de Instagram, el actor volvió a reforzar sus acusaciones a propósito de los reportes sobre Drago.

“Otra pena… acabo de descubrir esto… una vez más, este patético productor de 94 años y sus hijos buitres, inútiles y tontos, Charles y David, están limpiando los huesos de otro personaje maravilloso que creé sin siquiera decírmelo”, escribió Stallone sobre Drago (vía Variety). “Pido disculpas a los fans, nunca quise que los personajes de Rocky fueran explotados por estos parásitos”.

Naturalmente las palabras de Stallone no pasaron desapercibidas y ante los reportes en distintos medios y reacciones de los fans, Dolph Lundgren optó por pronunciarse al respecto.

El actor detrás de Ivan Drago realizó una publicación en su cuenta personal de Instagram y, además de remarcar que Drago recién estaría en sus primeras etapas de desarrollo, aparentemente se cuadró con Stallone.

“Solo para dejar las cosas claras con respecto a un posible spin-off de Drago. No hay un guión aprobado, no hay acuerdos establecidos, no hay director y personalmente tenía la impresión de que mi amigo Sly Stallone estaba involucrado como productor o incluso como actor. Hubo una filtración de prensa la semana pasada que fue desafortunada. En contacto con el Sr. Balboa, solo para que todos los fanáticos puedan relajarse ... Ahí tienen”, indicó Lundgren.

Drago aún no tiene una fecha de estreno, pero la siguiente película de la franquicia de Rocky, Creed III, llegará en marzo del próximo año sin Stallone.