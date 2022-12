Don Cheadle argumentó que hasta ahora Marvel Studios no ha explorado nada sobre Rhodey

James Rhodes es uno de los personajes más antiguos de Marvel Studios. Después de todo, aunque otro actor lo interpretó en Iron Man (2008), Rhodey ha estado presente desde la primera película del MCU. Pero aunque sería fácil creer que con apariciones en las tres películas de Iron Man, tres cintas de los Vengadores, Capitán América: Civil War e incluso un cameo en The Falcon and the Winter Soldier este podría ser uno de los personajes más explorados del Universo de Marvel Studios, su propio intérprete tiene claro que ese no es el caso.

En una reciente entrevista con The Guardian el actor que ha interpretado a Rhodey desde Iron Man 2, Don Cheadle, habló sobre Armor Wars, la nueva película de Marvel Studios que tendrá al héroe conocido como War Machine como uno de sus protagonistas.

Armor Wars fue concebida inicialmente como una serie para Disney Plus, sin embargo, debido a la ambición de su historia posteriormente se transformó en una película. Pero aunque como pasa con muchos proyectos de Marvel Studios por ahora no hay pormenores de su trama, Cheadle aseguró que en lo que respecta a Rhodey hay suficiente para profundizar.

Después de todo, al ser consultado sobre si “realmente creía que habría más para explorar en Rhodey”, Cheadle reconoció que hasta ahora no se ha abordado prácticamente nada sobre el personaje.

“No hay nada que realmente haya sido explorado”, dijo el actor. “¿Quiénes son sus amigos? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Qué es lo que quiere? No me estoy quejando. Pero no creo que sepamos nada todavía. Todas esas cosas. Su sabor favorito de helado. Cuáles son sus pecadillos”.

Tengan en cuenta que buena parte de lo que se ha establecido sobre Rhodey en el MCU tiene que ver con su amistad con Tony Stark o su carrera militar, por lo que el punto de Cheadle es bastante evidente y perfectamente podría representar una oportunidad para Armor Wars.

El estreno de Armor Wars será parte de las nuevas feses del MCU y la película será escrita por Yassir Lester (Loot).