Productor de Marvel Studios explicó por qué Armor Wars será una película en lugar de una serie

A fines de septiembre Marvel Studios sorprendió con un inesperado cambio en sus planes y optó por modificar sus ambiciones para Armor Wars y comenzar a trabajar en una película en lugar de una serie protagonizada por Don Cheadle como James “Rhodey” Rhodes.

Pero ¿por qué Marvel Studios realizará una película de Armor Wars en lugar de una serie? Según el productor Nate Moore, todo se debería a un tema de ambiciones y presopuestos.

Concretamente, en una conversación con el podcast The Town, Moore dijo que surgieron ideas que “parecían demasiado grandes” para que Armor Wars quedara solo como una producción para Disney Plus.

“Surgieron algunas ideas geniales para ese programa pero que, para ser honesto, parecían demasiado grandes para ese programa”, señaló Moore. “(...) Nuestros programas de Disney+ son increíbles y nos encantan, pero los presupuestos no son los mismos que en las películas, eso no es ningún secreto. Y cuando estás hablando de un programa que quiere ser sobre ver todas las armaduras geniales y, ya sabes, Don Cheadle interactuando con todas estas armaduras y el legado de Tony Stark, eso se convirtió en un costo prohibitivo para hacerlo como una serie. Y nos dimos cuenta de que, como película, no solo podemos acceder a algunas de las bellas imágenes que surgen de los cómics, y ciertamente hay un cómic de Armor Wars, pero también hay formas de aprovechar las ideas de esa película y afectar a otras películas en el futuro”.

Es decir, además de los costos Marvel Studios habría considerado que debido al potencial para el futuro del MCU que tendría esta historia no debería presentarse como una serie sino que realizarse como una película para el cine.

Por ahora no hay muchos detalles oficiales sobre Armor Wars, pero mientras obviamente Don Cheadle será parte de su propuesta, el guión de la película será escrito por Yassir Lester (Loot).