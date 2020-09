¿Doom en un test de embarazo?

Hace un tiempo es que se daba a conocer que habían logrado hacer funcionar Windows 95 en Minecraft y luego Doom en este sistema operativo, bueno ahora el juego de id Software ha llegado a un nuevo insospechado lugar, un test de embarazo.

Esto forma parte del desafío “but can it run Doom?”, el cual ha llevado al juego de 1993 a las dispositivos electrónicos más impensados, y que ahora un programador intentó llevar a un test de embarazo.

Lamentablemente, según dio a conocer se trata de un video del juego, y no del juego propiamente tal. ““Va a ser complicado, incluso haciendo trampa y teniendo un ordenador de escritorio conectado... pero PUEDO reproducir un vídeo de DOOM, ¿eso está cerca?”, comentó.

Además, explicó que ”la CPU existente no se puede reprogramar y la pantalla LCD existente solo puede mostrar 4 cosas, así que tuve que reemplazar ambas para realizar cambios. ¡Y la versión actual ni siquiera cabe! (Aunque estoy seguro de que lo hará cuando esté completo)”.