Dwayne The Rock Johnson finalmente llegará a la UFC con su nuevo proyecto con el director de Uncut Gems

Dwayne “The Rock” Johnson, reconocido en los últimos años por sus películas, entrará a un nuevo tipo de ring. Tras dejar atrás sus tiempos en la lucha libre y el entretenimiento deportivo de la WWE, ahora se lanzará de lleno dentro del octágono.

De acuerdo a Deadline, Johnson tendrá la tarea de interpretar a Mark Kerr, quien fue parte de los inicios de la UFC, ganando los torneos en los eventos UFC 14 y 15, manteniéndose invicto desde 1997 hasta el año 2000, en momentos en que ya peleaba para la compañía Pride.

La película en cuestión será conocida como The Smashing Machine y su director será Benny Safdie, quien ganó reconocimiento junto a su hermano Josh por encargarse del drama Uncut Gems.

Con lo anterior en cuenta, solo basta agregar que por ahora está claro que la historia se situará a comienzos de siglo, abordando los problemas de adicción de Kerr mientras debe prepararse para sus combates. También un tema no menor será el hecho de que, en aquella época, la UFC no erá el gigante que hoy es, por lo que se dará una mirada diferente a los primeros años de la industria de las artes marciales mixtas.

The Smashing Machine será producida y financiada por el estudio A24,pero obviamente también estará involucrada Seven Bucks Productions, la compañía que creó The Rock.

HBO realizó un documental del mismo nombre, el cual fue estrenado en 2002.