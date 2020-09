Eddie Redmayne criticó la “hostilidad” contra J.K Rowling a raíz de sus comentarios sobre las mujeres trans

Cuando se generó la principal controversia en torno a los comentarios de J.K Rowling sobre las mujeres transgénero, Eddie Redmayne se sumó a la lista de actores ligados al Mundo Mágico que condenó las palabras de la creadora de Harry Potter.

En junio de este año y mediante un comunicado el protagonista de la franquicia Fantastic Beasts señaló que “como alguien que ha trabajado con J.K. Rowling y los miembros de la comunidad trans, quería dejar absolutamente en claro dónde estoy parado. No estoy de acuerdo con los comentarios de Jo. Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas".

Pero aunque actualmente Redmayne mantiene esa postura, en una reciente entrevista con Daily Mail el actor quiso dejar en claro que no estaba de acuerdo con el trato que había recibido la autora a raíz de dicha controversia.

En el marco de una entrevista impulsada por su nueva película, The Trial Of The Chicago 7, Redmayne dijo que estaba alarmado por la “hostilidad” que recibió J.K. Rowling en redes sociales e incluso calificó a esas reacciones como algo “absolutamente repugnante” que lo llevó a escribirle una nota privada a la autora.

Rowling y Redmayne se conocen porque la creadora de Harry Potter también es guionista de las películas de Fantastic Beasts, las cuales el actor protagoniza como Newt Scamander.

Pero pese a que Redmayne parece apreciar a Rowling, el actor añadió que los insultos que las personas trans reciben en redes sociales son “igualmente repugnantes”.

“De manera similar, sigue habiendo un terrible torrente de abusos hacia las personas trans en línea y en el mundo que es devastador”, añadió el actor.

Actualmente Redmayne estaría filmando la tercera entrega de la saga Fantastic Beasts, todo con miras a un estreno que aún permanece fijado para diciembre de 2021.