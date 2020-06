Eddie Redmayne también habló de los polémicos tweets de J.K. Rowling

Parece que la historia de polémica por los tweets más recientes de J.K. Rowling todavía está lejos de terminar. Siguiendo las declaraciones al respecto que hizo el protagonista de las películas de Harry Potter, Daniel Radcliffe, ahora Eddie Redmayne también quiso sumarse al debate y criticó a la creadora del Mundo Mágico.

Un par de días después de que los tweets de la autora generaran críticas en redes sociales por sus comentarios sobre el género y en particular por lo que implicaban sobre las personas transgénero, el actor que interpreta a Newt Scamander en la saga Fantastic Beasts abordó la situación en un comunicado recogido por Variety.

“El respeto por las personas transgénero sigue siendo un imperativo cultural, y a lo largo de los años he estado tratando de educarme constantemente”, dijo Redmayne. “Este es un proceso en marcha.”

"Como alguien que ha trabajado con J.K. Rowling y los miembros de la comunidad trans, quería dejar absolutamente en claro dónde estoy parado”, añadió. “No estoy de acuerdo con los comentarios de Jo. Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas. No me gustaría hablar en nombre de la comunidad, pero sí sé que mis queridos amigos y colegas transgénero están cansados de este constante cuestionamiento a sus identidades, que con demasiada frecuencia resulta en violencia y abuso. Simplemente quieren vivir sus vidas pacíficamente y es hora de dejar que lo hagan”.

Además de ser la creadora de la franquicia, Rowling es la guionista de Fantastic Beasts, las películas que sirven como precuelas de la saga Harry Potter y son protagonizadas por Redmayne.

Por su parte, el actor que también ha trabajado en producciones como The Theory of Everything y Les Misérables interpretó a Lili Elbe, una de las primeras receptoras conocidas de la cirugía de reasignación de sexo y el personaje trans al centro de la película The Danish Girl.