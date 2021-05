El 27 de mayo llegará Super Bomberman R Online a PS4, PC y Nintendo Switch

Durante la jornada de hoy desde Konami anunciaron que Super Bomberman R Online llegará como free to play a PS4, Nintendo Switch y PC, a través de Steam, el próximo 27 de mayo.

Super Bomberman R Online se lanzó originalmente en septiembre del 2020 y fue exclusivo de Google Stadia, este juego corresponde a una adaptación de Super Bomberman R.

Junto con la llegada a las otras plataformas, el juego adoptará un sistema de temporada, algo muy habitual en los títulos hoy en día, y según se informó, estas tendrán una duración de tres meses, y permitirán a los jugadores obtener diseños, ítems y un héroe bomber.

En el caso de la primera temporada, el héroe será Old Snake Bomber, un personaje inspirado en Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriot.

En cuanto a la versión de Xbox One y Xbox Series X|S, mencionaron que la fecha se anunciará más adelante.