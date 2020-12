El abismo clase B de Bruce Willis

Desde el estreno de Duro de Matar en 1988 hasta la presentación de Unbreakable (El Protegido) en 2000, la carrera de Bruce Willis vivió una era de absoluto apogeo que lo instaló como una de las estrellas más solicitadas de Hollywood. En poco más de una década, el actor de la calva registrada fue parte de las secuelas de su primer gran hit, pero también incluyó en su filmografía a elogiadas propuestas de acción como The Last Boy Scout, películas que fueron verdaderos hitos como Pulp Fiction, El Sexto Sentido y exitosas propuestas como 12 Monos, El Quinto Elemento e inclusive Armageddon.

En esa época, Willis también fue parte de desastres, como Hudson Hawk y la adapación de La Hoguera de las Vanidades, junto a películas realmente olvidables como El Chacal, Mercury Rsing y The Siege, pero su nombre siempre estaba en la primera plana. Pero aquello comenzó a cambiar con el nuevo siglo.

A pesar de que desde el año 2000 el actor ha hecho proyectos reconocidos como Sin City, Grindhouse, Moonrise Kingdom o Looper, junto a uno que otro hit sorpresivo, como la propuesta de acción Red, son las películas olvidables las que más han marcado a su carrera en las última décadas. Es decir, solo basta con poner sobre el tapete a los resultados de las dos últimas entregas de Duro de Matar para poner en perspectiva cómo ha cambiado toda la dinámica.

Todo simplemente se ha reforzado en los últimos cinco años, ya que la carrera de Willis pasó de ser una de las estrellas de acción por excelencia a la pantalla grande, a un rostro recurrente de películas lanzadas directo a DVD.

Un pozo B sin fondo

Un posso B sin fondopunto de inflexión de la racha parece haber sido la vilipendiada Cop Out de Kevin Smith en 2010, un refrito policíaco que fue criticada duramente sy que fue seguida por películas completamente cameos en Los Indestructibles, títulos de acción que nadie recuerda como Catch .44 y The Cold Light of Day junto a secuelas sin nada para destacar como Red 2, G.I. Joe: El Contraataque o inclusive Sin City 2. Algo completamente alejado a los tiempos de gloria de “John McClane”.

¿Qué queda a partir de esas películas?, pues basta recuperar los afiches de sus últimos proyectos para ilustrar el panorama de películas clase B que solo buscan tener algo de atención al poner el cheque sobre la mesa que garantice tenerlo como gran gancho, pese a que eso ya no sea ninguna garantía.

Es algo que inclusive sucede en películas en las que la participación de Willis es absolutamente limitada, teniendo a otros actores de verdaderos protagonistas de proyectos con títulos generalmente de una sola palabra y en donde las armas están a la orden del día. Todo sea para “matar duramente” otra vez.

The Prince (2014) | RottenTomatoes: 0%

Vice (2015) | RottenTomatoes: 4%

Extraction (2015) | RottenTomatoes: 6%

Precious Cargo (2016) | RottenTomatoes: 0%

Marauders (2016) | RottenTomatoes: 24%

Once Upon a Time in Venice (2017) | RottenTomatoes: 21%

First Kill (2017) | RottenTomatoes: 15%

Acts of Violence (2018) | RottenTomatoes: 0%

Reprisal (2018) | RottenTomatoes: 8%

Da hong zha (2018) | RottenTomatoes: 0%

10 Minutes Gone (2019) | | RottenTomatoes: 0%

Trauma Center (2019) | RottenTomatoes: N/A

Survive the Night (2020) | RottenTomatoes: 15%

Hard Kill (2020) | RottenTomatoes: 0%

Breach (2020) | RottenTomatoes: 20%

Hubo un tiempo en el que uno simplemente no se perdía ninguna película de Bruce Willis, pero arriba tienen 15 que pasaron sin pena ni gloria y no pocos probablemente se las saltaron todas.

Lo llamativo en todo este recuento es que ese panorama no cambiará y Willis seguirá reclamando la corona que alguna vez tuvo Nicolas Cage como rey de las películas hechas solo por el cheque.

Mal que mal, en medio de todas esas películas, los proyectos de mayor alcance en los últimos años fueron sus nuevas colaboraciones con Shyamalan (Split, Glass), el remake de Death Wish que fue duramente criticado y el drama Huérfanos de Brooklyn, la película con la mejor recepción de la crítica, pero en la que Willis no salía más de cinco minutos.

El futuro clase B de Bruce

En junio pasado se confirmó que el actor firmó un trato por tres películas adicionales con la productora Emmett/Furla Films, quienes han realizado 17 obras con el actor, muchas de las cuáles son parte de todos los pósters presentados.

Ese trato ya incluía a un drama llamado Midnight in the Switchgrass, que actualmente está en proceso de post-producción, y sumará a Out of Death, que se filmó en Puerto Rico a mediados de año y que presenta cómo un retirado guardaparques debe ayudar a una mujer que se convierte en la testigo de un crimen en un bosque.

Las otras películas incluyen a una thriller llamado Run the Hitman, sobre un mercenario modificado genéticament que busca detener a un oficial corrupto del gobierno que quiere tomar control de una organización de mercenarios, y Killing Field, que aborda cómo la vida de una mujer que vive en una pacífica granja cambia cuando un policía y dos criminales llegan al lugar. Es decir, todo muy en la línea de aquellas películas sin mayores críticas positivas.

Adicionalmente, recientemente se confirmó que Willis interpretará a un detective de Nueva York convertido en sherriff de un pueblo chico en un thriller de acción llamado American Siege que actualmente está en pleno proceso de filmaciones para seguir ampliando este abismo de películas clase B que seguirán multiplicándose por montones en los años venidores. Simplemente parece que ya no hay vuelta atrás.

Es decir, la idea que queda es que en vez de buscar al doble, la cadena Cine Hoyts no debiese tener mayores problemas para conseguir al original y realizar un spot junto a Pancho Saavedra. A este paso, solo sería algo natural para el viejo Bruce.