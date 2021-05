El actor que interpretará a Bart Allen habría confirmado el regreso de XS y Jay Garrick para el episodio 150 de The Flash

Parece que el episodio número 150 de The Flash efectivamente contará con un montón de velocistas y es que aunque desde The CW todavía no revelan muchos detalles sobre aquel capítulo hito de la serie, durante este sábado Jordan Fisher habría confirmado un rumor que venía dando vueltas hace algún tiempo.

Como recordarán, Fisher debutará como Bart Allen durante la séptima temporada de The Flash y durante sábado el actor quiso anticipar su trabajo en la serie con un tweet que dice: “Conocí a Barry Allen, Jay Garrick y XS hoy”.

De ahí en más el actor no solo señaló que recibió un corte de pelo “genial”, sino que también quiso jugar señalando que su encuentro con el resto de los velocistas de la serie podría haber sido virtual.

No obstante, aunque con ese tweet Fisher quiso jugar al misterio, sus declaraciones se complementan con un rumor que comenzó a circular semanas atrás y que precisamente dice que XS y Jay Garrick regresarán en el episodio 150 de The Flash, el mismo capítulo donde debutará esta versión de Bart.

De hecho, aunque aquella información surgió porque Jessica Parker Kennedy (XS) y John Wesley Shipp (Jay Garrick) habrían comenzado una cuarentena en la ciudad de Vancouver que es donde se filma The Flash, el rumor también fue respaldado por varias publicaciones del actor que interpretó a Barry Allen en la serie de los ‘90.

Por supuesto, la aparición de todos esos velocistas tendría sentido para un hito como el episodio 150 de la The Flash. Pero, aunque el regreso de Jay Garrick se venía anticipando hace tiempo, el retorno de XS no deja de ser llamativo. Después de todo, Nora West-Allen murió durante su última aparición en la serie y aparentemente Bart se presentará como otro hijo de Barry e Iris.

En ese sentido, no solo cabe preguntarse si Bart y Nora serán la versión televisiva de los Gemelos Tornado, sino que también hay espacio para especular qué pasará con Wally West y obviamente también hay que cuestionarse cuál será la amenaza que necesitará la presencia de tantos velocistas.

The Flash volverá con nuevos episodios este 4 de mayo en Estados Unidos.