El showrunner de The Flash confirmó que Jay Garrick volverá en la séptima temporada

La última vez que vimos a Jay Garrick en The Flash las cosas no pintaban muy bien para el velocista de la Tierra-3. En la antesala de Crisis en Tierras Infinitas una ola de Antimateria asechaba a su universo y, como se había planteado anteriormente, los podres del velocista habían disminuido y sus años operando como héroe le estaban pasando la cuenta.

Pero parece que el retiro no es una opción para el Jay Garrick de John Wesley Shipp y siguiendo las noticias sobre su aparición en Stargirl, el showrrunner de The Flash confirmó que el actor volverá a interpretar a ese velocista en la séptima temporada de la serie de Barry Allen.

En una entrevista con Comicbook el showrunner de The Flash, Eric Wallace, señaló que el próximo ciclo de la serie rescatará a varios personajes de las temporadas anteriores y, además de seguir anticipando el regreso de un villano, comentó qué pueden esperar los fanáticos del Flash de la Edad de Oro.

“Es una bendición que tengamos una gran lista de personajes realmente maravillosos de varias temporadas que podemos incorporar a nuestras historias, muchos de los cuales regresaron esta temporada, debo agregar”, dijo Wallace. “Tenemos uno de mis villanos favoritos de Flash de todos los tiempos que apareció en las tres primeras temporadas y regresa en la novela gráfica número tres. Es muy emocionante”.

“Me gustó hacer eso, pero al mismo tiempo, es divertido”, agregó el showrunner. “Estaba en el proceso de descifrar una historia, que podría haber desaparecido, pero la estamos realizando. El truco consiste en encontrar una nueva forma de incorporar (a los personajes pasados) a la historia y que también proporcione algo nuevo al personaje de Jay Garrick, no solo lo antiguo porque como recordamos, Jay Garrick perdió su velocidad. Entonces, ¿qué va a hacer en el programa sobre los velocistas? Eso se convirtió en una historia real más adelante en la temporada”.

Obviamente el regreso de Jay Garrick a The Flash tendrá que abordar los eventos de Crisis en Tierras Infinitas y explicar qué pasó con el personaje después de ese evento. En ese sentido, mientras aún no está claro cuál será la justificación que establecerá la serie, cabe recordar que anteriormente Shipp había comentado que Garrick y su esposa, Joan Williams-Garrick, habrían logrado llegar a la Tierra Prime.

“Sabemos que Joan y Jay están en la Tierra Prime”, dijo Shipp cuando tanteó su participación en la séptima temporada de The Flash durante el año pasado. “Veremos qué se les ocurre. Mi experiencia con este grupo es que te han dado todas las razones para tener fe en que cualquier cosa que se les ocurra será interesante y vas a querer interpretarla”.

Por otra parte, esta nueva aparición de Jay Garrick en The Flash abre una interrogante respecto a la participación del personaje en Stargirl. Tengan en cuenta que la serie de Courtney Whitmore está ambientada en otra Tierra del Multiverso televisivo de DC. No obstante, la versión de Jay que aparecerá allí también será interpretada por John Wesley Shipp y aparentemente contaría con el mismo traje que en The Flash.

La séptima temporada de The Flash se estrenará este martes 2 marzo en Estados Unidos.