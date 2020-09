Todavía faltan varios meses para el estreno de la séptima temporada de The Flash, pero mientras The CW ni siquiera ha iniciado la producción del próximo ciclo de la serie, ya existen pistas sobre un esperado regreso que podría concretarse durante las nuevas aventuras de Barry Allen.

En el marco de una reciente entrevista con Den of geek, John Wesley Shipp anticipó que Jay Garrick podría regresar en la séptima temporada de The Flash.

El actor que interpretó a Barry Allen en la serie de noventera de The Flash reveló que, pese a que su versión de Jay Garrick aparentemente murió con el viejo Multiverso del Arrowverso, existen planes para que el personaje vuelva a figurar en la serie.

“Sé que Jay Garrick regresará al programa de The CW, pero se suponía que debían estar en un punto más avanzado de la historia”, señaló Shipp. “No pudieron jugar al final de la sexta temporada debido al COVID, como sabemos, así que tienen que arreglar algunas cosas. (El showrunner de The Flash) Eric Wallace ha dicho que quiere hablar conmigo sobre algunas ideas sobre Jay Garrick en el futuro”.

La sexta temporada de The Flash recurrió a un precipitado final debido a que no logró completar las filmaciones de todos sus episodios ante las paralizaciones por el coronavirus. En ese sentido, elementos planificados para ese final de temporada como un regreso de Reverse Flash no lograron concretarse y toda la trama con Eva McCulloch y la dimensión espejo recién se resolverá al inicio del próximo ciclo.

Por lo tanto, pese a que a no hay más detalles al respecto, todo apunta a que un eventual regreso de Jay Garrick probablemente habría ocurrido en esos episodios que no se alcanzaron a filmar ya que hasta ahora Barry Allen y compañía siguen creyendo que el Multiverso y sus amigos de otras Tierras murieron en Crisis en Tierras Infinitas.

No obstante, pese a que los fanáticos de The Flash tendrán que esperar para tener respuestas concretas, Shipp adelantó que Jay Garrick y Joan Williams-Garrick habrían logrado llegar a la Tierra Prime, el mundo donde ahora conviven todas las series del Arrowverso.

“Sabemos que Joan y Jay están en la Tierra Prime”, dijo Shipp. “Veremos qué se les ocurre. Mi experiencia con este grupo es que te han dado todas las razones para tener fe en que cualquier cosa que se les ocurra será interesante y vas a querer interpretarla”.

La séptima temporada de The Flash planea estrenarse en enero de 2021 en Estados Unidos.