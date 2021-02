El showrunner de The Flash tanteó que otro villano de las temporadas anteriores volverá en los nuevos episodios

Cuando solo falta una semana para el regreso de la serie en Estados Unidos, The Flash todavía no anuncia cuál será el gran villano de sus próximos episodios.

Sí, a estas alturas sabemos que el nuevo ciclo de la serie contará con Eva McCulloch, Chillblaine y Godspeed, sin embargo, aún no hay detalles sobre las batallas más importantes que enfrentará Barry Allen en la séptima temporada y existe un poco más de incertidumbre al respecto en relación a las temporadas anteriores.

En ese escenario, el showrunner de The Flash quiso seguir potenciando las especulaciones y en una conversación con el portal TV Line anticipó que los próximos episodios de la serie contemplarán el regreso de un villano que apareció dentro de las primeras temporadas.

“No descartaría a otro gran villano de las primeras tres temporadas, uno de mis favoritos de todos los tiempos, para aparecer en la Novela Gráfica número 3″, dijo Eric Wallace.

La “Novela Gráfica número 3″ será el arco que comenzará después de la trama del “Mirrorverse”. Es decir, la primera historia que será propiamente parte del plan para la séptima temporada ya que los primeros episodios con la dimensión de los espejos y Eva McCulloch abordarán la trama que quedó en el tintero de la sexta temporada debido al coronavirus.

En ese sentido, podemos especular que el villano al que se refiere Wallace no será The Top ya que ese personaje interpretado por Ashley Rickards figurará en “All’s Wells That Ends Wells”, el primer episodio de la séptima temporada.

Por lo tanto, aunque Reverse Flash siempre es una opción con esta serie, todo parece apuntar a que el villano que está tanteando Wallace es nada más ni nada menos que Abra Kadabra.

Si bien por ahora eso es solo una especulación y no está confirmado, cabe recordar que David Dastmalchian fue captado filmando escenas para The Flash un par de meses atrás y ese actor interpretó al villano que quiere hacer pasar tecnología futurista por magia en la tercera temporada de la serie.

Pero mientras tendremos que esperar para averiguar qué sucederá con los villanos en los nuevos episodios de The Flash, en la misma publicación de TV Line el showrunner de la serie apuntó a algo con lo que los fanáticos no tienen que ilusionarse: un último crossover con Supergirl.

Pese a que Wallace no descartó nada de manera definitiva, al ser consultado sobre un posible último encuentro entre Kara y Barry dijo: “Ojalá, pero ... no lo sé. Yo diría: ‘Pregúntale a la gente de Supergirl’, no a mí, porque eso está realmente fuera de mis manos”. Tengan en cuenta que Supergirl tiene un calendario de filmaciones diferente a The Flash y, además de presentarse en otra temporada televisiva, esa serie y las aventuras del velocista escarlata tienen que cumplir con los protocolos por el coronavirus durante sus rodajes y eso hace más complicados a los crossovers.

La séptima temporada de The Flash se estrenará este martes 2 de marzo en Estados Unidos.