Barry Allen enfrentará al verdadero Godspeed en la séptima temporada de The Flash

Cuando la séptima temporada de The Flash se estrene en enero del próximo año, los fanáticos no solo recibirán la resolución de toda la historia de Eva McCulloch y la Dimensión Espejo, sino que también podrán conocer finalmente al verdadero Godspeed.

Si bien el personaje que debutó durante los últimos años en los cómics de The Flash se presentó en la serie como un rival de Nora West-Allen en la quinta temporada, hasta ahora no ha mostrado al verdadero villano después de los cambios en la línea de tiempo, y en el sexto ciclo solo aparecieron sus clones robóticos que dejaron a Barry Allen con un claro mensaje: el verdadero Godspeed quiere conseguir velocidad infinita.

En ese contexto, aunque todavía se desconoce quién será el gran villano de la séptima temporada de The Flash, en una entrevista con TV Line el showrunner de la serie, Eric Wallace, confirmó que el verdadero Godspeed finalmente aparecerá para complicar la vida de Barry Allen y compañía en la próxima tanda de capítulos.

“Sí, podrán (ver a Godspeed)”, dijo Wallace al ser consultado por una eventual aparición del verdadero velocista malvado. “¡Porque es a donde vamos!”

La séptima temporada de The Flash tendrá que hacerse cargo de la resolución del sexto ciclo que no se pudo filmar de acuerdo a los planes originales por la pandemia y se espera que su historia también incluya a “una amenaza aún más poderosa y devastadora para Central City: una que amenaza con desgarrar al equipo y el matrimonio” de Barry Allen, de acuerdo a la sinopsis revelada por The CW.

Si bien en los cómics Godspeed es la identidad de velocista de August Heart, un amigo y compañero de la Policía de Central City de Barry Allen, por ahora no está claro cómo se adaptará esa arista del personaje a la serie en el contexto de 2020-2021. Después de todo, la primera versión de Godspeed que apareció en The Flash se presentó en 2049 como parte de una línea que ya no correría.

The Flash espera presentar sus nuevos episodios a partir de enero de 2021 en Estados Unidos.