Esta es la sinopsis para la séptima temporada de The Flash

El jueves pasado The CW reveló que debido a la pandemia de coronavirus, The Flash y el resto de las series del Arrowverso no estrenarán sus nuevas temporadas hasta 2021.

Naturalmente eso dejó a los fanáticos del velocista escarlata con un sabor amargo. Después de todo, el último episodio de la abreviada sexta temporada se emitió el martes pasado en Estados Unidos y la espera será más larga de lo normal para saber qué pasará con Barry Allen y compañía.

Pero aunque ciertamente nada podrá llenar el vacío que dejaron los episodios que fueron eliminados de la sexta temporada, este viernes The CW reveló la primera sinopsis del próximo ciclo que desde ya anticipa lo que podemos esperar para el regreso de la serie.

Eso sí, antes de que continúen leyendo les advertimos que encontrarán spoilers de la sexta temporada de The Flash a continuación.

La sexta temporada de The Flash terminó con la misteriosa desaparición de Iris West-Allen en la dimensión espejo y Eva McCulloch lista para sembrar el caos en Central City.

Dicha historia, que se suponía que tenía que terminar en el sexto ciclo antes de que el coronavirus interrumpiera las filmaciones de la serie, no tardará en resolverse en la temporada 7. No obstante, el inminente triunfo de Flash abrirá la puerta a nuevas amenaza.

En ese sentido la sinopsis para la séptima temporada de The Flash (vía Heroic Hollywood) dice:

“Después de un emocionante cliffhanger en la temporada pasada que dejó a la nueva Mirror Master (Efrat Dor) victoriosa y aún en libertad en Central City, The Flash debe reagruparse para detenerla y encontrar una manera de contactar a su esposa desaparecida, Iris West -Allen (Candice Patton).

Con la ayuda del resto del Equipo Flash, que incluye a los superhéroes Caitlin Snow (Danielle Panabaker), Cisco Ramon (Carlos Valdes), Ralph Dibny (Hartley Sawyer) y Nash Wells (Tom Cavanagh), así como el padre adoptivo de Flash Joe West (Jesse L. Martin), la abogada de metas Cecile Horton (Danielle Nicolet), la aprendiz de reportera Allegra García (Kayla Compton) y el brillante nerd tecnológico Chester P. Runk (Brandon McKnight) Flash finalmente derrotará a Mirror Master. Pero al hacerlo, también desatará una amenaza aún más poderosa y devastadora en Central City: una que amenaza con desgarrar a su equipo y su matrimonio”.

La séptima temporada de The Flash fue trazada antes de que la serie detuviera sus filmaciones a mediados de marzo y se viera obligada a modificar el final de su sexto ciclo.

En ese sentido, en una entrevista con TV Line el showrrunner de The Flash, Eric Wallace, reveló que se realizarán un par de cambios pero la mayoría de los planes originales se mantendrán.

“Hmmm, no diría que (los episodios) están cerrados. Pueden ocurrir algunos retoques. Obviamente, algunas cosas deben cambiar porque no sabemos qué restricciones habrá en las filmaciones, qué protocolos podrían surgir por el COVID”, dijo Wallace.

"Por ejemplo, como en todos los finales de Flash, habríamos visto grandes escenas con multitudes, pero creo que todo tiene que cambiar”, añadió. “Tenemos que entrar y cambiar las cosas en función de lo que podemos y no podemos hacer cuando se reanude la producción. Les garantizo que nos permitirá llegar a algo que no se nos ocurrió antes, entonces, ¿tal vez sea el 75, 80 por ciento de los guiones originales y tal vez 15, 20 por ciento de cosas nuevas?”

El plan original para el final de la sexta temporada de The Flash incluía un clifhanger con Reverse Flash por lo que tendremos que esperar hasta 2021 para saber si eso sigue como parte de las próximas aventuras de Barry Allen.