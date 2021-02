John Wesley Shipp será Jay Garrick en la segunda temporada de Stargirl

John Wesley Shipp volverá a interpretar a Jay Garrick en las series de DC. De acuerdo a EW, el actor que interpretó a Barry Allen en la serie de The Flash emitida en los ‘90 será el Flash de la Edad de Oro en la segunda temporada de Stargirl.

Por supuesto, la aparición de Jay Garrick en Stargirl se dará a propósito del papel de la Sociedad de la Justicia en esa serie y EW adelanta que el Jay de Shipp se presentará en el noveno capítulo de la segunda temporada que será “un episodio fundamental de flashback” que mostrará “al Flash de la Edad de Oro como miembro de la Sociedad de la Justicia de América de la Tierra 2”.

La primera temporada de Stargirl ya había establecido que Jay Garrick existía en su universo, sin embargo, lo más llamativo de la participación de Shipp en la serie es que esto concretará la conexión entre la serie de Courtney Whitmore y el Arrowverso.

Después de todo, Shipp ya interpretó a Jay Garrick en The Flash y en esa serie el actor dio vida a la versión de la Tierra 3 del héroe. Sin embargo, el Multiverso del Arrowverso cambió producto de Crisis en Tierras Infinitas y en ese evento también se estableció que Stargirl era parte de aquel universo televisivo pero habitaba en la Tierra 2 mientras Supergirl, Flash (Barry Allen), Superman y Batwoman viven en la Tierra Prime.

De hecho, EW recoge que The CW promociona a la aparición del Jay Garrick de Shipp como un pequeño crossover que “traerá oficialmente a Stargirl (Brec Bassinger) al CWverse posterior a la Crisis de CW junto a The Flash, Superman & Lois, Batwoman, Black Lightning, Supergirl y DC’s Legends of Tomorrow”.

En The Flash y las series del Arrowverso Shipp, no solo interpretó a Jay Garrick, sino que también apareció como Henry Allen (el padre de Barry Allen) y el Barry Allen de la Tierra 90, quien se sacrificó en la Crisis. En ese sentido, esta nueva incursión del actor como Jay Garrick solo incrementará su historial en esta versión del Multiverso de DC y añade una nueva cuota de incertidumbre a su posible aparición en la séptima temporada de la serie del velocista escarlata.

La segunda temporada de Stargirl aún no tiene una fecha de estreno, pero en Estados Unidos ahora será amparada por The CW, el canal del Arrowverso.