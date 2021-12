El cazarrecompensas marca su diferencia con Jabba the Hutt en un nuevo clip de The Book of Boba Fett

Un diálogo que se ha escuchado mucho en los adelantos de The Book of Boba Fett es parte del nuevo clip para la próxima serie de Star Wars.

Cuando solo falta una semana para el estreno de The Book of Boba Fett, desde People revelaron un nuevo acercamiento a la serie que continuará la historia del famoso cazarrecompensas tras su participación en la segunda temporada de The Mandalorian.

Pero no se ilusionen porque este clip no se muy extenso y solo muestra una breve escena de Boba Fett (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming-Na Wen) en Tatooine.

En ese contexto, ambos personajes discuten sobre cómo pretenden manejar el imperio criminal que alguna vez fue de Jabba the Hutt y mientras Boba repite la frase de los tráilers donde señala que pretende gobernar con respeto, Shand indica que probablemente el miedo no es una herramienta que tenga que descartar por completo para moverse en el mundo criminal de Star Wars.

Puedes ver este nuevo clip de The Book of Boba Fett en el siguiente video:

The Book of Boba Fett se estrenará este 29 de diciembre en Disney Plus.