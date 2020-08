El clásico “A League Of Their Own” se convertirá en una serie para Amazon

“A League Of Their Own”, la película que ficcionalizó a la historia de los equipos de béisbol femeninos que surgieron durante la Segunda Guerra Mundial, será adaptada como una serie de televisión por Amazon Studios.

El original, conocido en Latinoamérica como “Un Equipo Muy Especial”, fue dirigido por Penny Marshall y protagonizada por Genna Davis, Madonna, Lori Petty y Tom Hanks, y ahora será reimaginado por la dupla conformada por Will Graham (Mozart in the Jungle) y Abbi Jacobson (Broad City), con esta última también siendo parte del elenco. El proyecto también involucrará a Sony Pictures TV.

El plan por ahora será realizar una serie con episodios de una hora sobre la All-American Girls Professional Baseball League, que se gestó en 1943 y se mantuvo con vida hasta 1954, siguiendo a personajes completamente nuevos.

“La serie abordará una mirada más profunda sobre la raza y la sexualidad, siguiendo la travesía de un grupo completamente nuevo de personajes, mientras crean sus propios caminos hacia el campo, tanto en la Liga como fuera de ella”, explicó el comunicado de la compañía.

Por su parte, los creadores explicaron que vienen trabajando en el proyecto dese hace tres años, el cual ya tiene un elenco confirmado que también involucrará a Chanté Adams, D’Arcy Carden, Gbemisola Ikumelo, Kelly McCormack, Roberta Colindrez, y Priscilla Delgado.

Esta no será la primera serie basada en la película, ya que la cadena CBS estrenó una versión en 1993 que seguía a los personajes de la película, pero solo alcanzaron a presentarse cinco capítulos antes de su cancelación.