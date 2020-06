El co-director de Lilo y Stitch no está muy entusiasmado con la idea de un posible remake live-action de la película

De un tiempo a esta parte, un aspecto principal de la estrategia de estrenos de Disney se ha enfocado en presentar remakes live-action de sus películas animadas más exitosas.

Así, solo durante el año pasado el estudio presentó versiones “realistas” de Dumbo, El Rey León y Aladdin. Todo mientras este año la compañía todavía planea estrenar la película live-action de Mulán.

En ese sentido, aunque por ahora las filmaciones de la mayoría de las películas están en pausa por el coronavirus, el estudio sigue desarrollando proyectos de ese tipo e incluso se han instalado varios rumores que apuntan a que la compañía también querría concretar versiones live-action de cintas como Lilo y Stitch.

Pero aunque este tipo de apuestas hasta ahora le han reportado considerables ganancias en materia de taquilla al estudio, no todos están contentos con su propuesta.

En una nueva entrevista con Variety el co-director de Lilo y Stitch, Dean DeBlois, criticó duramente a estas apuestas de Disney

“No estoy interesado en (los remakes live-action)”, dijo DeBlois. “No he visto muchos de ellos. Están hechos por cineastas capaces y no quiero menospreciar ninguno de los talentos o el arduo trabajo que les llevó, simplemente creo que es flojo por parte del estudio”.

“Creo que es fácil volver a algo exitoso en lo que un equipo realmente talentoso puso muchos años de arduo trabajo y luego rehacerlo (...) pero para mí esa es una oportunidad perdida de poner algo original en el mundo”, añadió.

DeBlois se desempeñó como director de Lilo y Stitch junto a Chris Sanders y considerando sus impresiones sobre los remakes live-action de Disney evidentemente se mostró reacio a la posibilidad de que la película de 2002 de pie a otra versión.

“Lilo & Stitch tiene una voz tan peculiar y singular. Es la sensibilidad de Chris y una historia que es muy personal para él“, comentó DeBlois. “(La voz de Chris) es tan específica que la idea de que otro equipo venga a rehacerla como una película live-action, sin Chris o ninguno de nosotros involucrados, es un poco loca”.

Obviamente DeBlois imagina por qué Disney potencialmente estaría interesado en hacer un remake de la película, pero eso no significa que acepte la idea.

“Stitch es omnipresente en el merchandising y gana mucho dinero. Tiene que estar a la altura de los personajes más vendidos en productos de consumo, así que puedo ver por qué quieren volver a eso”, señaló el director. “Simplemente no me gusta”.

“(Los remakes) parecen sugerir que la versión animada es una forma menor que la costosa y brillante película live-action. Incluso si no es en realidad un live-action”, añadió en una clara referencia a la cinta de El Rey León que se estrenó el año pasado.

Además de su trabajo como director de Lilo & Stitch, DeBlois trabajó en la entrega original de Mulán y se desempeñó como director y guionista de How to Train Your Dragon.