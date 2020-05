El código fuente completo de la Xbox original ha sido filtrado

Una importante filtración afectó a Microsoft a comienzos de mayo. De acuerdo a The Verge, durante los primeros días de este mes se publicaron en internet el código fuente de la Xbox original y de lo que fue Windows NT 3.5.

En cuanto a la primera consola de la compañía, la filtración incluiría el kit de desarrollo de Xbox, emuladores, entornos de compilación, documentación y el núcleo o kernel.

En ese sentido, si bien The Verge precisa que algunos de esos datos ya estaban a la mano de las personas que desarrollan emuladores y proyectos en esa línea, ciertamente la nueva publicación de datos es importante para aquella comunidad.

Por el lado de Windows NT 3.5, la filtración abarcaría el código fuente con todas las herramientas de compilación necesarias, por lo que los aficionados podrán indagar en todos los detalles del sistema operativo.

Microsoft no quiso hablar con The Verge sobre esta filtración pero es preciso señalar que la revelación del código fuente de Windows NT 3.5 no representa un riesgo considerable para la seguridad de los usuarios ya que la compañía terminó el soporte de ese sistema operativo en diciembre de 2001 y muy pocas personas siguen usándolo.