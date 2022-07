El Comandante Cody era parte de la propuesta inicial para Obi-Wan Kenobi

Durante un tiempo se rumoreó que la serie de Obi-Wan Kenobi no solo incluiría apariciones de Darth Vader y la Princesa Leia, sino que también mostraría a nada más ni nada menos que el Comandante Cody como parte de su premisa.

Pero aunque en última instancia Leia y Vader efectivamente figuraron en el programa emitido por Disney Plus, esa producción finalmente no incluyó al personaje que colaboró con Kenobi durante las Guerras Clon. Por ahora se desconoce si alguna vez Cody fue considerado formalmente para la serie, pero recientemente el guionista Stuart Beattie reveló que cuando el proyecto de Kenobi aún era imaginado como una trilogía de películas aquel clon era parte de su propuesta.

En una entrevista con el portal The Direct Beattie contó que la idea para la película de Obi-Wan era mostrar a Cody en Tatooine y plantear cómo aquel personaje había cambiado desde la última vez que lo vimos tratando de matar al Jedi en Utapau durante Revenge of The Sith.

“Me encanta la idea de que Obi-Wan tenga un amigo en Tatooine. Como un amigo secreto. Entonces, como la primera vez que va a la ciudad, verás, Cody, y lo sigue por las calles y lo ataca, lo lleva a un callejón con un cuchillo en la garganta y le dice: ‘Estás muerto’. Y luego tú te das cuenta: ‘Oh, no... Cody está haciendo un punto’. Como: ‘Vamos. Tienes que ser más cuidadoso’”, señaló Beattie. “Y te das cuenta, ‘Oh, Cody ahora se ha transformado de alguien que estaba tratando de matarlo cuando lo vimos por última vez a alguien que ahora está dedicando su vida a protegerlo’”.

Tal y como se exploró en producciones como Star Wars: The Clone Wars, los clones ejecutaron la Orden 66 debido a que tenían un chip implantado en sus cabezas que era capaz de alterar su comportamiento. En ese sentido, Beattie dice que su propuesta para la cinta de Obi-Wan era mostrar cómo había cambiado Cody tras quitarse ese dispositivo.

“A estas alturas ya le han quitado el biochip de la cabeza y ahora se da cuenta: ‘Oh, Dios mío, lo que hice estuvo mal’. Y ha sido impulsado por la culpa, tanto como Obi Wan es impulsado por la culpa. Así que tienes a estos dos tipos de viejos guerreros discutiendo como esta vieja pareja casada, quejándose de: ‘Dios, era mucho mejor cuando teníamos un ejército a nuestras espaldas’, ¿sabes?”, añadió el guionista.

Pero eso no es todo porque Cody eventualmente habría ayudado a Kenobi en su misión en Tatooine.

“Y la idea mía era que cuando Obi-Wan tuviera que dejar Tatooine, dejara a Cody a cargo de Luke. Y eso nos dio una pequeña historia B divertida para seguir cortando. Y sí, es un personaje muy divertido y obviamente un tipo que corre contrarreloj, porque está envejeciendo el doble de rápido. Está tratando de expiar lo peor que ha hecho en su vida”, explicó. “Es muy trágico en cierto modo, pero simplemente divertido... La forma en que discutían sobre las cosas, era simplemente, ya sabes, ponía una sonrisa en tu cara y simplemente discutían todo el tiempo”.

Por supuesto, nada de eso consiguió pasar a la propuesta final de de Obi-Wan Kenobi. Pero quién sabe, quizás algunas de esas ideas puedan plasmarse en un eventual segundo ciclo del programa del Jedi.