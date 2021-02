El director de Black Panther está desarrollando una serie de Wakanda para Disney Plus

Prepárense para sumar otra serie a la lista de proyectos de Marvel Studios que están en desarrollo para Disney Plus y es que mientras el streaming todavía no termina de emitir a su primera apuesta enmarcada en el MCU, desde The Hollywood Reporter revelaron que Ryan Coogler está desarrollando un nuevo proyecto ambientado en ese mundo.

Concretamente, como parte de un acuerdo más grande con Disney, el director de Black Panther está desarrollando una nueva serie de Wakanda para Disney Plus.

Por ahora no hay muchos detalles respecto a qué podría abordar la serie del país de Black Panther y desde Deadline solo dicen que será “un drama basado en el Reino de Wakanda”.

Coogler dirigió Black Panther y también está trabajando en Black Panther 2, la próxima entrega de la franquicia. De acuerdo a los reportes, este nuevo acuerdo entre el cineasta y Disney contempla cinco años en los que Proximity Media, la compañía que Coogler comanda con Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ludwig Göransson, Archie Davis y Peter Nicks; podrá desarrollar series para las distintas plataformas de Disney.

En ese sentido, además del proyecto de Wakanda, en su declaración el director comentó que también estará involucrado en “programas selectos de MCU para Disney+”.

“Es un honor asociarme con The Walt Disney Company. Trabajar con ellos en Black Panther fue un sueño hecho realidad. Como ávidos consumidores de televisión, no podríamos estar más felices de lanzar nuestro negocio de televisión con Bob Iger, Dana Walden y todos los estudios increíbles bajo el paraguas de Disney“, dijo Coogler.

“Esperamos aprender, crecer y construir una relación con audiencias de todo el mundo a través de las plataformas de Disney. Estamos especialmente emocionados de dar nuestro primer salto con Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso y sus socios. en Marvel Studios, donde trabajaremos de cerca con ellos en programas selectos de MCU para Disney +”, agregó el director. “Ya estamos en la mezcla en algunos proyectos que estamos ansiosos por compartir”.

Mientras la serie de Wakanda aún no tiene fecha de estreno, Marvel Studios y Coogler siguen avanzando en el desarrollo de Black Panther 2.