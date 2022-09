El director de Capitán América 4 tanteó cómo será la dinámica entre Sam Wilson y el nuevo Falcon

Cuando Capitán América 4 llegue a los cines, los fanáticos de Marvel Studios no solo tendrán la oportunidad de ver otra vez en acción al nuevo Capitán América del MCU, sino que continuando otra de las tramas de The Falcon and The Winter Soldier también podrán ser testigos del debut formal de Joaquin Torres como el nuevo Falcon.

Pese a que hasta el momento no hay muchos detalles sobre cómo será la trama de la cinta titulada Captain America: New World Order, en una conversación con el portal ScreenRant el director de la cinta, Julius Onah, tanteó la influencia que tendrá la dinámica entre Sam Wilson y Joaquin Torres como Falcon en la cinta.

“Estoy emocionado, ya sabes, Danny Ramírez, que está interpretando a Falcon, él y yo nos conocemos un poco, y Anthony (Mackie) es alguien de quien también he sido un gran admirador”, señaló Onah al ser consultado sobre esa parte de la película. “Así que trabajar con ellos, en primer lugar, de director a actor, y luego poder dar forma a estos personajes y hacer avanzar la relación es increíble”.

“Y su relación es una de mis favoritas en esta película, realmente ayuda a formar el núcleo emocional de cómo Sam tiene que definirse a sí mismo como el Capitán América, porque ama a este tipo. Ambos son soldados, son hermanos, y creo que su viaje será algo que realmente resonará con en el público”, añadió.

El guión de Malcolm Spellman (The Falcon and the Winter Soldier) y, además de Anthony Mackie como Sam Wilson y Danny Ramirez como Joaquin incluirá a Carl Lumbly como Isaiah Bradley, Tim Blake Nelson como Samuel Sterns/ el Líder, y Shira Haas como Sabra.

El estreno de Captain America: New World Order está programado para mayo de 2024.