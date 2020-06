El director de Chernobyl se encargará del piloto de The Last of Us

El director Johan Renck volverá a colaborar con el escritor Craig Mazin y la cadena HBO tras la experiencia que tuvieron con la miniserie Chernobyl.

En conversación con Discussing Film, Renck reveló que no solo será productor ejecutivo de la adaptación televisiva del videojuego The Last of Us, sino que también se encargará de dirigir el episodio piloto de la serie que escribirá Mazin.

“Soy el productor ejecutivo y estoy unido a ella. Es una serie de televisión regular, así es que no será algo que podré tomar en ese punto [como Chernobyl], pero seré parte de la serie y al menos dirigiré el piloto. Después veremos cómo eso avanza”, explicó Renck.

La serie actualmente está en desarrollo y no tiene fecha de lanzamiento, pero está claro que el primer plan es abordar los sucesos del primer videojuego, para presentar la historia de Ellie y Joel mientras se mueven en un mundo post-apocalíptico marcado por las consecuencias de una peligrosa pandemia.