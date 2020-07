El director de Constantine todavía está interesado en realizar una secuela

Cuando la película de Constantine protagonizada por Keanu Reeves se estrenó en 2005, el proyecto que llevó al cine la propuesta del cómic Hellblazer quizás no recaudó todo el dinero que pretendía Warner Bros. Sin embargo, durante los 15 años que han pasado desde su debut, la cinta dirigida por Francis Lawrence ha conseguido una importante base de fieles seguidores que hasta la fecha siguen interesados en ver una secuela de Constantine.

En ese sentido, pese a que durante los últimos años los intentos por concretar una secuela de la película no han prosperado, en una nueva entrevista con /Film Lawrence reiteró que todavía está interesado en retomar la historia de su versión de John Constantine.

Ante todo Lawrence comenzó relatando que el interés por concretar una secuela de Constantine ha existido durante años. No obstante, dar con la idea correcta para una continuación no ha sido sencillo.

“Creo que todos queríamos hacer (una secuela)”, dijo Lawrence. “(Constantine) fue lo suficientemente exitosa. Queríamos hacer una película responsable y más dentro de la clasificación R. Por responsable, quiero decir que haríamos una película que no costaría tanto como la original, que pensamos que sería PG-13″.

“Trabajamos en la secuela por un tiempo. Fue difícil encontrar hacia dónde llevarla”, añadió. “Lo que realmente me gustó de la primera fue que era una historia muy personal, por lo que pensé que sería un error quedar atrapado en el mundo sobrenatural. La idea de una historia personal fue realmente interesante, y eso era lo difícil de encontrar”.

Pese a eso, Lawrence explicó que él, Keanu Reeves y el productor Akiva Goldsman no han dejado de pensar en una secuela de Constantine y todavía están interesados en eso. Aunque claro, los planes de Warner Bros. para el personaje actualmente serían el principal obstáculo.

“Hemos estado hablando de eso recientemente”, dijo el director. “Siempre nos quedamos atrapados porque todos amamos la película, y especialmente al darnos cuenta de que hay un verdadero culto para esta película, sería divertido hacerla”.

“Keanu, Akiva y yo hemos hablado de eso. Desafortunadamente, ni siquiera recuerdo quién lo tiene, pero con todos estos universos compartidos que existen ahora, con Constantine como parte de Vértigo, que es parte de DC, la gente tiene planes para estos universos compartidos”, añadió. “Ya sabes, posiblemente hay diferentes Constantine y cosas así. En este momento, no tenemos a ese personaje disponible para TV o películas, lo cual es una lástima. Todos lo investigamos, pero creo que es una locura cuando tienes a Keanu, a quien le encantaría hacer otra Constantine, y a nosotros, que queremos hacer otra Constantine; y la gente dice: ‘Uh, no, tenemos otros planes’. Veremos qué pasa”.

Actualmente Constantine forma parte de la serie de The CW DC’s Legends of Tomorrow y no sería descabellado especular que podría figurar en la serie de Justice League Dark que J.J. Abrams y Bad Robot están haciendo para HBO Max.

Pero aunque una secuela de Constantine con Keanu Reeves aún no es más que un anhelo del director y los fanáticos de la película, este sábado 25 de julio se realizará un panel para celebrar los 15 años de la película en la versión virtual de la Comic-Con de San Diego.